Ministri energetiky EÚ diskutujú o riešení plynovej krízy

Luxemburg 27. júna (TASR) - Ministri energetiky Európskej únie (EÚ) diskutujú o reakcii na obmedzenie dodávok plynu z Ruska, ktoré môže spôsobiť energetickú krízu.



"Už 12 členských štátov zasiahlo obmedzenie dodávok plynu Gazpromom a všetci chápeme, že situácia je vážna a že táto kríza sa môže ešte zhoršiť," uviedla komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simsonová pri svojom príchode na stretnutie v Luxemburgu. Dodávky plynu z Ruska do EÚ sú podľa Simsonovej v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška nižšie o polovicu.



Očakáva sa, že ministri sa dohodnú na revízii legislatívy EÚ týkajúcej sa energetickej účinnosti a obnoviteľných energií. Cieľom je zníženie spotreby a zvýšenie produkčných kapacít v oblasti zelenej energie.



Ministri by tiež mali hovoriť o cenách energií a plnení zásobníkov plynu. Nemecko, ktoré zasiahlo zníženie dodávok ruského plynu, sa pri riešení aktuálnej plynovej krízy spolieha na solidaritu členských štátov, uviedol spolkový minister hospodárstva Robert Habeck.



"Ak sa Nemecko v súčasnosti snaží o naplnenie svojich zásobníkov, nie je to len na dodávky pre Nemecko," povedal pri príchode na stretnutie Habeck. Dodal, že ide o to, aby sa umožnila vzájomná podpora susedných krajín, ako sú Česko či Rakúsko, ak by sa situácia v najbližších mesiacoch zhoršila. Nedostatok dodávok "v jednej krajine spôsobí ekonomickú krízu v inej, tu sme zaviazaní k solidarite a závislí od nej".



Habeck podčiarkol, že Nemecko má aktuálne zabezpečené pokrytie svojej spotreby plynu a že pokračuje v plnení zásobníkov, aj keď pomalším tempom.