Ministri energetiky EÚ sa nedohodli na riešení zvýšenia cien plynu

Luxembursko 26. októbra (TASR) - Ministri energetiky Európskej únie (EÚ) sa v utorok zišli na mimoriadnej schôdzi, aby hľadali riešenie pre rastúce ceny plynu. Ale 11 krajín vrátane Nemecka odmietlo návrhy Francúzska a Španielska na hlboké reformy trhu.



Stretnutie v Luxemburgu sa uskutočnilo v čase medzi minulotýždňovým samitom bloku, ktorý mal rovnakú tému, a klimatickým samitom COP26, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň v Británii.



Ceny energií prudko stúpajú na celom svete, keďže ekonomiky znova nabrali tempo po vlaňajšom poklese v dôsledku blokád na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19. Európa, ktorá je veľmi závislá od dovozu plynu a ropy, zápasí s dramatickým skokom veľkoobchodných cien energií, najmä pre prudké zvýšenie spotových cien plynu, ktoré slúžia ako referenčné.



Európska komisia prišla so „súborom nástrojov“ a opatrení na zmiernenie tohto rastu v krátkodobom časovom horizonte, pričom povzbudzuje členské štáty, aby predovšetkým znižovali dane a poplatky, ktoré zvyčajne tvoria približne tretinu účtov za energie.



Španielsko sa na stretnutí snažilo presvedčilo ostatných, aby podporili jeho plán spoločného nákupu plynu v rámci EÚ, rovnako ako to urobili pri úspešnom obstarávaní vakcín proti ochoreniu COVID-19.



Francúzsko, ktoré podporuje Španielsko, chce prepracovať európsky energetický trh tak, aby sa plyn stal menej dôležitým komponentom pri stanovovaní cien. To vyhovuje jeho domácemu energetickému mixu s viac ako 70 % dodávok energií pochádzajúcich z jadra.



Deväť krajín vrátane Rakúska, Dánska, Fínska, Nemecka, Írska a Holandska v spoločnom vyhlásení vydanom tesne pred utorkovým stretnutím uviedlo, že sú proti zásadným zmenám na trhu EÚ.



"Vnútorný trh s plynom a elektrinou bol spoločne a postupne budovaný v priebehu uplynulých desaťročí. Konkurenčné trhy prispievajú k inováciám, bezpečnosti dodávok a sú teda kľúčovým prvkom na uľahčenie prechodu smerom k ambícii EÚ v oblasti nízkouhlíkovej budúcnosti," napísali.



Luxembursko, ktoré je tiež jedným zo signatárov, uviedlo, že pod vyhlásenie sa podpísali aj Švédsko a Belgicko, čím sa celková podpora zvýšila na 11 členov bloku. Luxemburský minister energetiky Claude Turmes novinárom povedal, že španielska vláda má príliš veľké očakávania, keď si myslí, že spoločné obstarávanie energie vyrieši krízu. Podľa neho ju vyriešia investície do efektívnosti.



Španielska ministerka energetiky Sara Aagesen Munozová oponovala, že prudký nárast cien energií „je mimoriadna a naliehavá situácia, ktorá si vyžaduje naliehavé opatrenia“. „Náš návrh je úplne jasný a dôrazný,“ povedala a dodala, že svojich kolegov plánuje získať „faktami“.