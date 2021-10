Ministri energetiky EÚ sa sporia o podobu riešení pre ceny energií

Brusel/Luxemburg 26. októbra (TASR) - Ministri energetiky členských krajín EÚ v utorok na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku v Luxemburgu potvrdili hlboké názorové rozdiely pri hľadaní odpovedí na prudký nárast cien elektriny i na návrh Francúzska na reformu energetického trhu EÚ. Uviedla to tlačová agentúra AFP.



Slovinský minister infraštruktúry Jernej Vrtovec, ktorého krajina predsedá v Rade EÚ, vyhlásil, že členské krajiny stoja pred intenzívnymi diskusiami, najmä pri hľadaní dlhodobých riešení, ako čeliť budúcim "energetickým šokom".



AFP pripomenula, že vzhľadom na to, že sa cena elektriny na veľkoobchodnom trhu nadmerne zvýšila v dôsledku rastúcich cien fosílnej energie, francúzska vláda vyzýva na oddelenie trhu s elektrickou energiou od trhu so zemným plynom. Cieľom je zabrániť automatickému vyrovnávaniu nízkych cien jadrovej energie s cenami zemného plynu. Podľa Paríža je táto prepojenosť v kontexte jednotného európskeho trhu zastaraná.



Okrem Francúzov aj Gréci a Španieli požadujú ďalekosiahlu reformu energetických trhov.



"Toto je mimoriadna chvíľa. Naše návrhy na oddelenie cien energií, ale aj na obmedzenie cien plynu, sú jasné a pevné," vyhlásila v Luxemburgu štátna tajomníčka španielskeho ministerstva energetiky Sara Aagesenová Muňozová.



Deväť členských štátov sa uplynulý pondelok v spoločnom vyhlásení postavilo proti myšlienke reformy jednotného trhu s elektrinou a zdôraznili, že súčasná energetická kríza závisí od globálnych ekonomických faktorov. Tieto štáty - Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Lotyšsko, Nemecko a Rakúsko - sa domnievajú, že trh založený na konkurencii medzi dodávateľmi elektriny, prispieva k inovácii a bezpečnosti dodávok a zároveň uľahčuje prechod na dekarbonizované "zelené" energie. K tomuto vyhláseniu sa dodatočne pridalo aj Belgicko a Švédsko.



Luxemburský minister energetiky Claude Turmes uviedol, že jeho krajina je otvorená myšlienke posilniť prepojenia medzi európskymi elektrickými sieťami v dvoch relatívne izolovaných regiónoch - v pobaltských štátoch, ktoré sú ešte stále príliš závislé od elektriny vyrobenej v Rusku a na Pyrenejskom polostrove.



Turmes zároveň kritizoval návrh Španielska na spoločné obstarávanie plynu v EÚ a uviedol, že realizácia tejto myšlienky by trvala niekoľko rokov a vyvolala by aj problémy so skladovaním plynu. O možnosti spoločného nákupu plynu sa už vyjadrila aj Európska komisia a slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) na minulotýždňovom samite EÚ v Bruseli hovoril o tom, že Únii by v tomto prípade mohli pomôcť nevyužité zásobníky plynu na Ukrajine.



Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová v utorok ministrov energetiky uistila, že preskúma, či európsky trh s elektrinou funguje správne, podľa jej slov však nie sú žiadne dôkazy o tom, že iný systém by lepšie chránil členské štáty eurobloku pred rastúcimi nákladmi na energiu. Spresnila, že šéf Agentúry pre spoluprácu energetických regulačných orgánov (ACER) Christian Zinglersen vypracuje prvú správu do polovice novembra a širšiu analýzu predstaví na jar 2022. Druhým krokom bude podľa nej zlepšenie fungovania európskeho trhu s plynom.



Simsonová zdôraznila, že za vysokými cenami energií je mimoriadne veľký globálny dopyt po plyne a nie európsky model trhu s elektrinou, čo podľa nej uznali viaceré členské štáty.



Európska komisia sa v oznámení spred dvoch týždňov (13.10) sústredila najmä na krátkodobé riešenia krízy vysokých cien energie v podobe zníženia daní, štátnej pomoci a dotácií pre domácnosti. "Našou bezprostrednou prioritou je chrániť ľudí a podniky pred vplyvom výnimočne vysokých cien," zopakovala Simsonová pred ministrami.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)