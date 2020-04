Ministri energetiky G20 rokovali o limitoch na ťažbu ropy

Rijád 10. apríla (TASR) - Ministri energetiky zo skupiny 20 najväčších svetových ekonomík (G20) uskutočnili v piatok virtuálne rokovania. Zorganizovala ich Saudská Arábia, ktorá sa pokúša zabezpečiť "stabilitu" na ropnom trhu.



Vo štvrtok (9. 4.) sa pritom najväčším producentom z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojencom z aliancie OPEC+, na čele s Ruskom, podarilo dohodnúť sa na obmedzení ťažby v máji a júni o 10 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Má to však háčik - Mexiko sa k nim nepripojilo a dohoda uviazla.



No v priebehu piatka Mexiko oznámilo, že sa dohodlo so Spojenými štátmi o znížení ťažby, ktorá by mohla otvoriť cestu k dohode všetkých veľkých producentov ropy.



Okrem toho Kremeľ informoval, že ruský prezident Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump v piatok v telefonickom rozhovore diskutovali o možnej globálnej dohode o znížení produkcie ropy.



Rusko a Saudská Arábia naznačili, že Spojené štáty by tak mohli podniknúť bezprecedentný krok a pripojiť sa k nim, aby tak pomohli zmierniť nadmernú ponuku ropy na trhu, ktorá vysoko prevyšuje dopyt.



Dohoda OPEC+ povedie k obmedzeniu ťažby v objeme zodpovedajúcemu 10 % svetových dodávok ropy. A chcú tiež, aby sa k nim pridali aj ostatní veľkí producenti a znížili ťažbu o ďalších 5 %.



Ich snahy však zastavilo Mexiko, ktorého podiel na znížení ťažby by mal byť 400.000 barelov denne. Mexiko je však ochotné zredukovať svoju produkciu len o 100.000 barelov/deň.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador po piatkovej diskusii s Trumpom povedal, že USA by mohli znížiť svoju produkcie ropy o 250.000 barelov denne, čím by "vykompenzovali" menší podiel Mexika.



Z USA však neprišli žiadne jasné signály, že sa Washington pripojí k škrtom. Namiesto toho pohrozil Saudskej Arábii clami a inými opatreniami, ak nevyrieši krízu na trhu s ropou.



Hlavné trhy s ropou boli v piatok zatvorené. No je otázne, či prípadné zníženie globálnych dodávok o 15 % naštartuje výraznejší rast cien ropy, keďže dopyt po nej klesol o 30 %. Takže ponuka bude stále prevyšovať dopyt.