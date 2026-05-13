Ministri energetiky na Cypre podporili posilnenie bezpečnosti EÚ
Ministri zdôraznili aj potrebu zosúladiť súčasné požiadavky na energetickú bezpečnosť s dlhodobými cieľmi EÚ v oblasti klímy.
Autor TASR
Brusel 13. mája (TASR) - Stredajšie neformálne stretnutie ministrov energetiky EÚ, ktoré sa konalo v Nikózii pod taktovkou cyperského predsedníctva Rady EÚ, ako kľúčové priority pre silnejšiu energetickú úniu zdôraznilo posilnenie energetickej bezpečnosti prostredníctvom skladovania a rozšírenia cenovo dostupnej, čistej a doma vyrobenej energie a takisto hlbšiu spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi a dôveryhodnými partnermi. Informuje o tom spravodajca TASR.
Stretnutiu predsedal cyperský minister energetiky, obchodu a priemyslu Michael Damianos, zišli sa na ňom ministri z členských štátov EÚ, krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), Ukrajiny a Moldavska a prítomný bol aj eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen.
„Energetická bezpečnosť, silnejšia koordinácia medzi členskými štátmi a spoľahlivé partnerstvá sú nevyhnutné pre budúcnosť Európy. Ak chceme dosiahnuť skutočnú energetickú úniu, musíme urýchliť zavádzanie skladovania, investovať do čistej a doma vyrobenej energie a zabezpečiť, aby bezpečnosť, cenová dostupnosť a udržateľnosť šli ruka v ruke,“ uviedol Damianos v správe pre médiá.
Jorgensen predstavil aktivity pracovnej skupiny pre energetickú úniu a iniciatívu AccelerateEU. Zdôraznil naliehavosť zníženia závislosti Európy od dovážaných fosílnych palív uprostred pretrvávajúcej geopolitickej nestability a potrebu zvýšiť dostupnú, čistú a doma vyrobenú energiu.
Ministri uznali, že treba dosiahnuť pokrok smerom k viac obnoviteľnému energetickému mixu, a zdôraznili, že vývoj na Blízkom východe ovplyvňuje ceny energií v EÚ a spôsobuje prudké nárasty cien, čo odhaľuje zraniteľnosť domácností a energeticky náročných priemyselných odvetví.
Pri rokovaniach zameraných na rýchlu dekarbonizáciu európskej elektrickej sústavy sa ministri zhodli, že flexibilita využitia nefosílnych palív, najmä skladovania energie, je nevyhnutná pre bezpečnosť dodávok a konkurencieschopnosť priemyslu.
Diskusie zdôraznili potrebu zavádzania nových zásobníkov s cieľom odstrániť predpokladaný ročný investičný deficit v nasledujúcom desaťročí. Ministri vyzvali na odstránenie regulačných a trhových prekážok brániacich tomuto kroku, chcú silnejšie dodávateľské reťazce EÚ pre strategické komponenty a zvýšenú účasť prevádzkovateľov zásobníkov na všetkých službách energetického systému.
Ministri zdôraznili aj potrebu zosúladiť súčasné požiadavky na energetickú bezpečnosť s dlhodobými cieľmi EÚ v oblasti klímy, pričom kládli dôraz na potenciál plynárenskej infraštruktúry na podporu rozvoja vodíka a na zabezpečenie flexibilnejšieho a integrovanejšieho vnútorného trhu.
Generálna riaditeľka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku Ditte Juul Jorgensenová opísala priebeh strategickej diskusie o budúcnosti energetickej bezpečnosti, dočasný riaditeľ Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov Volker Zuleger predstavil vývoj na trhu so skvapalneným zemným plynom a generálny tajomník Východostredomorského plynárenského fóra Osama Mobarez načrtol potenciál stredomorského regiónu dodávať spoľahlivé toky zemného plynu do EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
