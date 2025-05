Ministri energetiky OPEC+ budú rokovať o produkcii

Rijád 28. mája (TASR) - Ministri energetiky z ropnej aliancie OPEC+ na čele so Saudskou Arábiou a Ruskom budú v stredu rokovať o svojej produkcii. Trhy aj napriek klesajúcim cenám ropy očakávajú ďalšie zvýšenie ich ťažby. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci začali v roku 2022 obmedzovať produkciu, aby podporili ceny ropy. Ale Saudská Arábia, Rusko a šesť ďalších členov nedávno prekvapili prudkým zvýšením ťažby v máji a júni.



Tento krok vyvolal tlak na ceny, ktoré klesli, keďže investori sa obávajú, že clá amerického prezidenta Donalda Trumpa povedú k zníženiu výkonu kľúčových ekonomík a poklesu dopytu po rope.



Analytici tvrdia, že cieľom nedávneho zvýšenia produkcie mohla byť tiež snaha potrestať členov OPEC, ktorí neplnia ťažobné kvóty. Ako napríklad Kazachstan, ktorý „naďalej ťaží približne 350.000 barelov (1 barel = 159 litrov) nad svoju kvótu“.



Online stretnutie ministrov OPEC+ sa začína v stredu popoludní. Analytici neočakávajú, že ministri už dnes zmenia kolektívnu politiku aliancie. Namiesto toho predpovedajú rozhodnutie o urýchlení zvyšovania produkcie popredných členov skupiny, známych ako „V8“ alebo „dobrovoľná osmička“, na sobotňajšom (31. 5.) stretnutí.



Trhy zároveň nepredpokladajú, že takéto rozhodnutie bude mať zásadný vplyv na ceny ropy, keďže podľa nich je už z veľkej časti zahrnuté do aktuálnych cien.



Niektorí experti sa domnievajú, že jedným z dôvodov na zvýšenie produkcie OPEC+ môže byť snaha Saudskej Arábie stlačiť ceny tak, aby bola ťažba z bridlíc v USA neefektívna, čím by stúpol podiel arabského kráľovstva na ropnom trhu.



Na decembrovom stretnutí sa OPEC+ rozhodol počkať do konca roka 2026 s úplným zrušením kolektívneho zníženia ťažby o približne dva milióny barelov ropy denne, ako aj dodatočným dobrovoľným znížením produkcie niektorých členských krajín o 1,65 milióna barelov denne.



Skupina V8 sa však tento rok rozhodla znovu otvoriť ventily a v máji zvýšila produkciu o 411.000 barelov/deň.