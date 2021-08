Ministri energetiky Ukrajiny, USA a Nemecka rokovali o Nord Stream 2

Kyjev 23. augusta (TASR) - Ministri energetiky Ukrajiny, USA a Nemecka rokovali v pondelok o zárukách pre Kyjev a o budúcnosti Ukrajiny ako tranzitnej krajiny po výstavbe ruského plynovodu Nord Stream 2. Oznámil to v pondelok minister energetiky Herman Haluščenko.



Trojica ministrov diskutovala „o niekoľkých krokoch, ktoré je možné vykonať spoločne, pokiaľ ide o skutočné záruky pre Ukrajinu v otázke tranzitu plynu," povedal Haluščenko.



Pripomenul, že Kyjev vníma plynovod, ktorým sa bude dopravovať ruský zemný plyn do Európy po dne Baltického mora cez Nemecko, pričom obíde Ukrajinu, ako "nebezpečnú geopolitickú zbraň".



Kyjev sa obáva, že Rusko by mohlo plynovod využiť na to, aby pripravilo Ukrajinu o lukratívne poplatky z tranzitu.



Ukrajina lobovala za tvrdšie sankcie USA, ktoré by výstavbu plynovodu Nord Stream 2 zastavili. Washington a Berlín však, naopak, dosiahli v júli dohodu, ktorá umožní jeho dokončenie.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v nedeľu (22. 8.) stretla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve a o ubezpečila ho, že záujmy Ukrajiny budú chránené. Zelenskyj však chce mať viac jasno v tom, aké opatrenia sa podniknú.



Nemecký minister hospodárstva a energetiky Peter Altmaier v pondelok na tlačovej konferencii po boku Haluščenka uviedol, že Berlín chce podporiť prechod Ukrajiny na obnoviteľné zdroje energie.



Stretnutie sa uskutočnilo na okraji ustanovujúceho samitu Krymskej platformy, ktorej cieľom je dosiahnuť návrat Krymu pod zvrchovanosť Kyjeva.



Polostrov Krym anektovalo v roku 2014 Rusko. Vzťahy medzi Kyjevom a Moskvou skolabovali po anexii a vypuknutí vojny medzi ukrajinskou armádou a separatistami podporovanými Ruskom na východe Ukrajiny, pri ktorých podľa Kyjeva zahynulo za sedem rokov 14.000 ľudí.