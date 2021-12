Ministri financií EÚ aktualizovali pravidlá o sadzbách DPH

Brusel 7. decembra (TASR) - Európska komisia v utorok privítala dohodu ministrov financií EÚ (Ecofin) o aktualizácii pravidiel, ktorými sa upravujú sadzby dane z pridanej hodnoty na tovar a služby. Komisia navrhla reformu sadzieb DPH v roku 2018.



Vďaka novým pravidlám budú môcť vlády flexibilnejšie uplatňovať dostupné sadzby. Zároveň sa nimi zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi EÚ. Aktualizované právne predpisy zároveň zosúladia pravidlá DPH so spoločnými prioritami EÚ, akými je boj proti zmene klímy, podpora digitalizácie a ochrana verejného zdravia.



Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti uviedol, že utorňajšia jednomyseľná dohoda na modernizácii pravidiel upravujúcich sadzby DPH je výsledkom dlhých rokovaní a svedčí o úspechu európskeho spôsobu napredovania.



"Členské štáty budú môcť flexibilnejšie nastaviť svoje systémy DPH tak, aby zodpovedali zvolenej politike a aby sa pritom zaistila súdržnosť so spoločnými európskymi prioritami - zelenou a digitálnou transformáciou a s ochranou verejného zdravia," vyhlásil komisár v správe pre médiá.



Súčasné pravidlá EÚ v oblasti sadzieb DPH majú takmer 30 rokov a naliehavo potrebovali zmodernizovať, keďže všeobecné pravidlá DPH sa v priebehu rokov posunuli.



Novými predpismi sa aktualizuje zoznam tovarov a služieb, na ktoré môžu všetky členské štáty uplatňovať znížené sadzby DPH. Do zoznamu sa doplnia nové výrobky a služby, ktoré slúžia na ochranu verejného zdravia, sú priaznivé pre životné prostredie a podporujú digitálnu transformáciu. Keď pravidlá nadobudnú účinnosť, členské štáty budú môcť prvýkrát oslobodiť od DPH aj určitý tovar a služby zo zoznamu považované za základné potreby.



Do roku 2030 sa odstráni možnosť členských štátov uplatňovať znížené sadzby a oslobodenie od dane na tovar a služby, ktoré sa považujú za škodlivé pre životné prostredie a poškodzujúce klimatické ciele EÚ.



Okrem toho výnimky a oslobodenia od dane pre určitý tovar a služby, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú z historických dôvodov v niektorých členských štátoch, sa sprístupnia všetkým krajinám v snahe zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže. Existujúce výnimky, ktoré nie sú odôvodnené cieľmi verejnej politiky a neslúžia na podporu cieľov EÚ v oblasti boja proti zmenám klímy, sa budú musieť do roku 2032 ukončiť.



Nové pravidlá sa opierajú o predchádzajúcu dohodu o prechode systému DPH krajín EÚ na systém, kde sa DPH platí v členskom štáte spotrebiteľa, a nie v členskom štáte dodávateľa. Zníži sa tak pravdepodobnosť, že rôznorodejšie sadzby povedú k narušeniu fungovania jednotného trhu alebo hospodárskej súťaže. Zároveň sa tým predíde množeniu znížených sadzieb, ktoré by ohrozilo schopnosť členských štátov vyberať príjmy v období po pandémii ochorenia COVID-19.



Aktualizované pravidlá teraz preskúma Európsky parlament, ktorý sa o konečnom znení vyjadrí v marci 2022. Po ich oficiálnom prijatí členskými štátmi nadobudnú tieto právne predpisy účinnosť 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)