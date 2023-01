Ministri financií EÚ navrhli zachovať rozvahu voči opatreniam USA

Bratislava 27. januára (TASR) - Dočasne poverený predseda vlády a minister financií Eduard Heger (OĽANO) sa pridal k ministrom financií Európskej únie (EÚ), ktorí vyzývajú podpredsedu Európskej komisie (EK) pre ekonomiku Valdisa Dombrovskisa, aby zachoval chladnú hlavu pri navrhovaní spoločných opatrení v reakcii na americký program na podporu zelených technológií. Spoločný postup zvolilo Česko, Fínsko, Dánsko, Estónsko, Írsko a Rakúsko. V piatok to uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR.



Ministri financií EÚ navrhli, aby EÚ pokračovala v rokovaniach s USA o zrovnoprávnení výrobcov. Upozornili pritom na riziká ich prípadných konkurenčných pretekov. "Ekonomika čelí výzvam, ktoré vyvolávajú tlak na verejné financie naprieč členskými štátmi a pri nadmerných a nedostatočne cielených dotáciách by mohlo dochádzať k ďalšej destabilizácii vnútorného trhu Európskej únie," dodal rezort financií k spoločnému stanovisku šéfov rezortov financií EÚ. Hrozilo by tak vytvorenie nezdravého konkurenčného prostredia, na čo by mohli doplatiť malé otvorené ekonomiky, akou je tá naša, argumentovalo MF.



Ministri financií EÚ v stanovisku pripomenuli, že netreba zabúdať na problémy, ako sú napríklad znižovanie regulačnej záťaže alebo zrýchlenie povoľovacích procesov, ktorých riešenia môžu pomôcť konkurencieschopnosti ekonomiky. V reakcii na dotácie udeľované USA navrhli preto, aby vznikli nové typy fondov, ktoré by boli financované zo spoločného európskeho rozpočtu. MF ale uviedlo, že takýto krok si však vyžaduje hlbšiu diskusiu o potrebách a vplyvoch. "V prvom rade je potrebné zamerať sa na úspešnú implementáciu existujúcich programov, vrátane plánov obnovy a odolnosti," vysvetlilo MF. V reakcii na americké dotácie MF navrhlo, aby naše firmy, exportujúce do USA, mali dohodnuté rovnaké podmienky.



Americký zákon na zníženie inflácie, známy pod skratkou IRA, umožnil, aby výrobcovia ekologických technológií, vrátane elektromobilov a ich komponentov, mohli získať zvýhodňujúce štátne dotácie.