Ministri financií EÚ odobrili plány obnovy 12 štátom vrátane Slovenska

Brusel 13. júla (TASR) - Ministri hospodárstva a financií EÚ (Ecofin) v utorok v Bruseli schválili prvú sériu národných plánov obnovy a odolnosti. V prvej skupine 12 členských krajín, ktorých národné plány ministri financií odobrili, je aj Slovensko.



Ecofin posudzoval národné plány Belgicka, Dánska, Francúzska, Grécka, Lotyšska, Luxemburska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Španielska a Talianska.



Všetky uvedené krajiny, ktorých národné plány obnovy a odolnosti po koronakríze už predtým v priebehu júna schválila aj Európska komisia, dostali zelenú na použitie fondov, ktoré dostanú cez ozdravný plán známy ako EÚ budúcej generácie (NGEU).



Prijatie vykonávacích rozhodnutí Rady EÚ o schválení národných plánov umožňuje členským štátom podpísať dohody o grantoch a pôžičkách, ktoré im sprístupnia predbežné financovanie až do výšky 13 % z celkového objemu vyčlenených zdrojov.



Všetkých 12 uvedených členských štátov požiadalo o predbežné financovanie z im pridelených prostriedkov.



Rozhodnutia, ktoré dnes prijali ministri financií, sú posledným krokom pred tým, ako členské štáty môžu uzavrieť dohody o grantoch a pôžičkách s eurokomisiou a začať prijímať finančné prostriedky na vykonávanie programov a cieľov ukotvených v ich národných plánoch.



Európska komisia sa netajila cieľom, že ešte v priebehu leta chce uvoľniť prvé platby krajinám, ktoré ako prvé predložili do Bruselu svoje národné plány obnovy.



Slovinský minister financií Andrej Šircelj, ktorého krajina predsedá Rade EÚ, utorňajšie rozhodnutie schváliť takmer polovicu národných plánov členských krajín považuje za veľký krok vpred pre oživenie európskeho hospodárstva. "Umožní to členským štátom podpísať prvé dohody o financovaní a uskutočniť platby predbežného financovania. S podporou EÚ môžu členské štáty spustiť potrebné reformy a investície potrebné na oživenie, posilnenie a transformáciu svojich ekonomík. Rozhodnutia Rady EÚ umožnia členským štátom využívať finančné prostriedky nielen na zotavenie sa z pandémie, ale aj na vytvorenie odolnej, ekologickejšej a digitálnejšej, inovatívnej a konkurencieschopnej Európy pre ďalšie generácie EÚ," uviedol v správe pre médiá.



Cieľom finančnej pomoci EÚ z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) vo výške 672,5 miliardy eur je podporiť oživenie európskej ekonomiky podporou reforiem a investičných projektov členských štátov. Opatrenia schválené v národných plánoch sa sústredia okolo šiestich pilierov. Patria k nim zelená a digitálna transformácia, inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a sociálna a územná súdržnosť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)