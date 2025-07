Ministri financií EÚ odobrili vstup Bulharska do eurozóny

Brusel 8. júla (TASR) - Bulharsko sa môže pripravovať na zmenu svojej meny, keďže ministri financií EÚ (Ecofin) v utorok na svojom zasadnutí v Bruseli udelili konečný súhlas so vstupom Bulharska do eurozóny, ktorá tak od 1. januára 2026 bude mať 21 členov. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Hlasovanie ministrov financií z 27 členských štátov bolo už len formalitou po tom, ako Európska komisia začiatkom júna oznámila, že Bulharsko spĺňa všetky potrebné podmienky na prijatie eura a Európska centrálna banka (ECB) tiež vydala kladné stanovisko v tomto smere.



Bulharsko je členom EÚ od roku 2007, avšak vyhliadka na vzdanie sa národnej meny leva má stále ďaleko od politického konsenzu. V posledných týždňoch sa v uliciach hlavného mesta krajiny zhromaždilo niekoľko tisíc demonštrantov s transparentmi „Nie euro“, aby vyjadrili svoj nesúhlas so vstupom do eurozóny. Mnohí občania sa obávajú, že prijatie eura povedie k explózii cien, čo zas môžu využiť protieurópske a proruské politické subjekty.



„Od dnešného dňa sa Bulharsko stáva 21. členom eurozóny. Znamená to vyvrcholenie dôkladného procesu smerujúceho k pristúpeniu Bulharska, ktorý zahŕňal dôkladnú analýzu a intenzívnu prípravu. Srdečne blahoželám Bulharsku a bulharskému ľudu k tomuto obrovskému úspechu,“ uviedla v Bruseli dánska ministerka hospodárstva Stephanie Loseová, ktorá v mene dánskeho predsedníctva v rade EÚ viedla rokovania ministrov.



Tlačová správa Rady EÚ upozornila, že právny akt stanovuje konverzný kurz medzi eurom a bulharským levom na 1,95583 leva za 1 euro. To zodpovedá súčasnému centrálnemu kurzu leva v mechanizme výmenných kurzov (ERM II).



Podľa údajov tlačovej agentúry AFP nedávne prieskumy verejnej mienky naznačili, že takmer polovica opýtaných nesúhlasí so vstupom Bulharska do eurozóny od januára 2026. Zástancovia eura však tvrdia, že pôjde o dôležitý krok, ktorý posilní geopolitické zakotvenie Bulharska na Západe a ochráni ho pred vplyvom Ruska.



Bulharsko malo za cieľ skorší vstup do eurozóny, doteraz mu však v tom bránila vysoká inflácia uprostred sérií vážnych politických kríz a meniacich sa vlád.



Jednotná európska mena bola zavedená 1. januára 1999 pre elektronické transakcie, konkrétnu podobu nadobudla až 1. januára 2002 zavedením mincí a bankoviek, ktoré nahradili národné meny 12 členských štátov EÚ: Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko. Postupom času sa pripojilo osem ďalších krajín: Cyprus, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Slovensko a Slovinsko.



Teoreticky sa všetky členské štáty EÚ zaviazali k vstupu do eurozóny hneď, ako splnia podmienky, nebol však stanovený žiadny harmonogram. Výnimku má Dánsko, ktoré vyrokovalo možnosť neúčasti v eurozóne po tom, ako Dáni v referende z roku 2000 odmietli prijatie eura.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)