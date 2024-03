Ministri EÚ podporili riaditeľku Medzinárodného menového fondu

Brusel 12. marca (TASR) - Ministri financií Európskej únie (EÚ) v utorok podporili zotrvanie súčasnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristaliny Georgievovej na tomto poste aj druhé funkčné obdobie. Oznámili to v utorok vysokí predstavitelia európskeho bloku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Súčasné päťročné funkčné obdobie Bulharky Georgievovej sa končí 30. septembra. Podľa nepísaného pravidla by tento post mal zastávať Európan, pričom vedúca funkcia vo Svetovej banke pripadá USA. Všetkých 11 šéfov, ktorí MMF riadili od jeho vzniku v roku 1945, pochádzalo z Európy.



"Bolo to prediskutované počas raňajok. Nie sú žiadni iní kandidáti, myslím si, že je to hotová vec," povedal jeden predstaviteľ eurozóny. Druhý vysoký predstaviteľ potvrdil, že odporúčanie Georgievovej na druhé funkčné obdobie je "hotová vec".