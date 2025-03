Ministri EÚ prijali zákony, ktoré prispôsobujú DPH digitálnemu veku

Brusel 11. marca (TASR) - Ministri financií EÚ (Ecofin) v utorok v Bruseli definitívne schválili súbor zákonov, ktoré majú prispôsobiť pravidlá EÚ týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (DPH) digitálnemu veku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poľský minister financií Andrzej Domanski v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ pre médiá vyhlásil, že pravidlá EÚ týkajúce sa DPH musia sledovať digitálnu transformáciu našich ekonomík. "Tento balík zákonov zvýši konkurencieschopnosť EÚ, pomôže jej bojovať proti podvodom s DPH a zníži administratívnu záťaž pre podniky," vysvetlil Domanski.



Legislatívny balík schválený ministrami financií zahŕňa smernicu, nariadenie a vykonávacie nariadenie a prináša zmeny do troch rôznych aspektov systému DPH.



Nové pravidlá by do roku 2030 mali plne zdigitalizovať povinnosti vykazovania DPH pre spoločnosti, ktoré predávajú tovary a služby podnikom v inom členskom štáte EÚ. Budú vyžadovať, aby online platformy platili DPH za krátkodobé prenájmy ubytovania a služby osobnej dopravy vo väčšine prípadov, aj vtedy, keď jednotliví poskytovatelia týchto služieb DPH neúčtujú. Nakoniec by mali zlepšiť a rozšíriť jednotné online kontaktné miesta pre DPH, aby podniky nemuseli prechádzať nákladnými registráciami pre DPH v každom členskom štáte EÚ, v ktorom rozbehli podnikateľskú činnosť.



Smernica, nariadenie a vykonávacie nariadenie nadobudnú účinnosť dvadsiatym dňom po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Zatiaľ čo nariadenia sú priamo uplatniteľné, smernica sa bude musieť transponovať do vnútroštátneho práva členských krajín.



Rada ministrov schválila legislatívny balík "DPH v digitálnom veku", ktorý predstavila Európska komisia v decembri 2022 a ktorý pozostáva z troch častí - smernica EÚ o pravidlách DPH pre digitálny vek, návrh nariadenia pokiaľ ide o dohody o administratívnej spolupráci v oblasti DPH potrebné pre digitálny vek a návrh vykonávacieho nariadenia pokiaľ ide o informačné požiadavky pre určité schémy DPH.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)