Ministri financií EÚ rokovali o Kompase konkurencieschopnosti

Brusel 18. februára (TASR) - Ministri financií členských krajín EÚ (Ecofin) v utorok hovorili najmä o takzvanom Kompase konkurencieschopnosti. Pre spravodajcu TASR to potvrdil minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po dvojdňových rokovaniach v Bruseli.



Kamenický pripomenul, že na úvod rokovaní sa bilaterálne stretol s nemeckým rezortným kolegom, s ktorým prebral otázky konkurencieschopnosti EÚ a upozornil ho najmä na vysoké ceny energií na Slovensku, ktoré sú štyrikrát vyššie ako napríklad v Spojených štátoch.



"Na Rade Ecofin som to tiež spomenul mojim kolegom, že to vidíme ako hlavnú príčinu nekonkurencieschopnosti Európy. Súhlasím s tým, že treba zjednodušovať procesy a debyrokratizovať, ale musíme dávať pozor, aby niektoré zavádzané deregulácie nepoškodili európsky trh. Treba to robiť poriadne," vysvetlil minister.



Potvrdil, že nosnou témou debát v Bruseli bol Kompas konkurencieschopnosti, ktorý v januári predložila Európska komisia, čiže širší súbor opatrení, ktoré treba prijímať na zvýšenie európskej konkurencieschopnosti, pričom veľa sa hovorí o únii kapitálových trhov.



"V Európe sa mnohé malé a stredné podniky financujú hlavne pomocou bankových úverov, čo je neflexibilné, na rozdiel od Spojených štátov, kde je to presný opak. Tam je financovanie cez súkromné peniaze, získané na kapitálovom trhu. My potrebujeme funkčný kapitálový trh aj pre EÚ, aby malé firmy mohli rozvinúť svoj biznis aj inak, ako žiadaním o úver a dokazovaním svojej životaschopnosti bankám," opísal situáciu Kamenický. Dodal, že v oblasti flexibility financovania podnikania Únia "trochu zaostáva" za okolitým svetom.



EÚ o dobudovaní kapitálovej únie hovorí už dlho, podľa Kamenického vecami dopredu môžu pohnúť výsledky amerických prezidentských volieb, ktoré urýchľujú tento proces, lebo "všetci si uvedomujú", že ak EÚ niečo neurobí a nevráti sa k úplným základom ekonomiky, tak bude mať veľký problém. V praxi to znamená napravovať niektoré chyby, zmierniť napríklad presadzovanie "extrémnych" prvkov Európskej zelenej dohody, ktoré boli práve na úkor konkurencieschopnosti.



"Tá loď je veľmi veľká, ide svojou zotrvačnosťou a zmena myslenia je niekedy náročná," uviedol Kamenický s odkazom na politické zmeny v EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)