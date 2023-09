Ministri financií EÚ sa dohodli na časovom pláne fiškálnej reformy

Santiago de Compostela 17. septembra (TASR) - Ministri financií Európskej únie (EÚ) v sobotu (16. 9.) schválili časový harmonogram pre plán reformy fiškálnych pravidiel bloku, pričom chcú dosiahnuť dohodu do konca roka. Cieľom je vybalansovať znižovanie dlhu investíciami, ktoré budú "ušité na mieru" každému štátu, ale spôsob bude rovnaký. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Môže to byť náročné, ale španielske predsedníctvo EÚ sa zaviazalo k tomuto časovému rámcu a načrtli sme spôsob, ako to urobiť," povedal na tlačovej konferencii podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis, ktorý použil výraz fiškálne "camino", keďže stretnutie ministrov sa uskutočnilo v španielskom Santiagu de Compostela, ktorého katedrála je cieľom svätojakubskej púte (camino de Santiago).



Fiškálne pravidlá EÚ stanovujú maximálnu povolenú hranicu rozpočtového deficitu vo výške 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a hranicu verejného dlhu na úrovni 60 % HDP.



Väčšina krajín EÚ však tieto limity prekračuje, keďže dva roky pandémie ochorenia COVID-19 a kríza cien energií si vyžiadali obrovské vládne výdavky.



V dôsledku toho Komisia a vlády EÚ diskutujú o zmenách rámca, ktoré by zohľadnili veľké rozdiely v úrovni dlhu a hospodárskeho rastu medzi členskými štátmi a zároveň by zaručili rovnaké zaobchádzanie.



Hlavný konflikt je medzi Nemeckom, ktoré chce ročné referenčné hodnoty znižovania dlhu rovnaké pre všetkých, a Francúzskom, ktoré presadzuje individuálne dohodnuté cesty znižovania dlhu a argumentuje, že univerzálne politiky nefungujú.



Rozhovory komplikuje aj potreba poskytnúť vládam stimuly, aby investovali do zelenej a digitálnej transformácie svojich ekonomík a potreba veľkých výdavkov na obranu po ruskej invázii na Ukrajinu.



Španielska ministerka financií Nadia Calvinová uviedla, že Madrid, ktorý do konca roka predsedá EÚ, sa usiluje o predbežnú dohodu na najbližšom stretnutí ministrov financií v októbri, ale pripustila, že môžu byť potrebné ďalšie rozhovory. Uviedla pritom, že 70 % nových pravidiel bolo dohodnutých v rámci technických prác počas leta.



"Teraz nastal čas hľadať kompromis, ktorý bude musieť nájsť správnu rovnováhu medzi udržateľným znižovaním dlhu a zabezpečením potrebného fiškálneho priestoru pre investície, ako aj stimulov pre štrukturálne reformy," povedala Calvinová.