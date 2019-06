Ministri financií EÚ sa dohodli na hlavných rysoch rozpočtu eurozóny

Ministri chceli dosiahnuť dohodu o tom, či by mal byť rozpočet pre eurozónu financovaný prostredníctvom osobitných daní alebo či by mal čerpať peniaze len z rozpočtu z celej EÚ.

Luxembursko 14. jún (TASR) - Ministri financií Európskej únie (EÚ) dosiahli v piatok skoro ráno dohodu o hlavných rysoch rozpočtu eurozóny. Oznámil to francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Ide o kľúčovú reformu, ktorú presadzoval Paríž a narážala na hlboký odpor Holandska, uviedla agentúra AFP.



"Urobili sme večer to, čo sme sa rozhodli urobiť. Vytvorili sme skutočný rozpočet eurozóny," povedal Bruno Le Maire po viac ako 12 hodinách rozhovorov.



Agentúra Reuters zase napísala, že európski ministri financií sa nedohodli na niektorých kľúčových prvkoch budúceho rozpočtu eurozóny a rozhodli sa pokračovať v diskusiách v najbližších mesiacoch.



Ministri chceli dosiahnuť dohodu o tom, či by mal byť rozpočet pre eurozónu financovaný prostredníctvom osobitných daní alebo či by mal čerpať peniaze len z rozpočtu z celej EÚ.



Dôvodom rozdielneho názoru agentúr je zrejme fakt, že podľa dohody ministrov sa budúci rozpočet euroregiónu oficiálne nenazýva rozpočtom, keďže je to v bohatších krajinách príliš politicky citlivý názov, ale rozpočtovým nástrojom pre konkurencieschopnosť a konvergenciu alebo BICC. Tento fond s "obmedzenou palebnou silou" má slúžiť na podporu reforiem.



Takýto názov požadovali Holanďania, ktorí nový nástroj prijali len pod podmienkou, že zostane "skromný".



Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdo bojoval za rozpočet, ktorý mnohí považujú za jeden z chýbajúcich článkov v menovej únii takmer desaťročie po jej dlhovej kríze.



Ale jeho pôvodný návrh bol značne okresaný pre tvrdý odpor niektorých krajín na čele s Holandskom, ktoré sa obávajú presunu svojho bohatstva do krízou zasiahnutých štátov, ako sú Taliansko, Grécko alebo Španielsko.



"Prvýkrát sme vytvorili funkčný rozpočet, ktorý pomôže krajinám eurozóny zblížiť sa a stať sa konkurencieschopnejšími. Je to prielom," povedal Le Maire po pre agentúru AFP. "Po prvýkrát začneme premýšľať o budúcnosti ako súdržný blok a budeme koordinovať naše hospodárske politiky," dodal.



Hovorca Maria Centena, predsedu Euroskupiny (združenia ministrov financií eurozóny), na sociálnej sieti dohodu privítal a dodal, že detaily budú zverejnené na tlačovej konferencii v piatok.



"Dlhé a plodné diskusie v euroskupine v Luxemburgu," napísal holandský minister financií Wopke Hoekstra na Twitteri, pričom ocenil "excelentné prielomy" v iných oblastiach, ako je reforma krízového fondu, Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM). Čo sa týka rozpočtu eurozóny, dodal :"Diskusia o financovaní BICC bude pokračovať v neskoršej fáze."



Podľa dohody bude konečná suma oveľa nižšia ako počiatočné nádeje francúzskeho prezidenta, ktorý predpokladal niekoľko stoviek miliárd eur.



Dva európske zdroje spomínali rozpočet vo výške 17 miliárd eur, ktorý sa rozloží na sedem rokov medzi 19 krajín euroregiónu, a ktorý bude viazaný na celkový rozpočet Európskej únie (EÚ).



Stále však zostáva otvorená diskusia o tom, či by peniaze mali pochádzať len z rozpočtu EÚ alebo či by sa mohli zvýšiť aj o príspevky členských štátov. Túto možnosť odmietli viaceré krajiny, ktoré sa obávajú, že do celkového rozpočtu EÚ sa potom dostane menej peňazí.



Kompromis ministrov bude predložený na formálne schválenie lídrom EÚ na summite budúci týždeň v Bruseli.