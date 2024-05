Ministri financií EÚ sa zhodli na potrebe finančnej gramotnosti

Brusel 14. mája (TASR) - Ministri financií EÚ (Ecofin) v utorok na svojom zasadnutí v Bruseli schválili závery o finančnej gramotnosti. Ich cieľom je poskytnúť Európskej komisii a členským štátom EÚ usmernenie o tom, ako zlepšiť vedomosti občanov a ich chápanie financií, aby im pomohli robiť informovanejšie finančné rozhodnutia a povzbudili ich k investovaniu na európskych finančných trhoch.



Rada ministrov vo svojich záveroch konštatuje, že ľudia, ktorí sú finančne gramotní, robia informovanejšie rozhodnutia o svojich financiách a sú lepšie pripravení pripraviť sa a investovať do budúcnosti. To zahŕňa aj dôchodkové a iné investičné projekty.



V prijatom dokumente sa uvádza, že lepšie znalosti o osobných financiách by podporili účasť maloobchodníkov na kapitálových trhoch a prispeli by k celkovej vyššej finančnej stabilite v EÚ.



Ministri sa zhodli na tom, že finančná gramotnosť prospieva jednotlivcom, ale aj spoločnosti v širšom zmysle. Zároveň privítali skutočnosť, že viaceré členské štáty vypracovali a implementovali národné stratégie finančnej gramotnosti.



Závery Ecofinu nabádajú aj ostatné členské štáty, aby implementovali národné stratégie finančnej gramotnosti, pričom osobitnú pozornosť treba venovať finančne zraniteľným skupinám, ako sú mladí ľudia, osoby s nižšími príjmami a nižšou úrovňou všeobecného vzdelania, problémom rodovej nerovnosti, ako aj špecifickým potrebám migrantov a ľudí so zdravotným postihnutím.



V neposlednom rade ministri spoločne poukázali na to, že je dôležité, aby potenciálni podnikatelia a predstavitelia malých a stredných podnikov mali primeranú úroveň finančnej gramotnosti.



Rada ministrov v tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby zvážili začlenenie finančného vzdelávania do školských osnov a podporili finančné vzdelávanie dospelých prostredníctvom podujatí, seminárov, workshopov a kampaní. Európska komisia by zas mala podporovať akcie, ktoré možno realizovať nelegislatívnymi prostriedkami, ako je nástroj technickej podpory (TSI) a program Erasmus+ na financovanie projektov finančnej gramotnosti, a aby uľahčila školenia, profesionálny rozvoj a možnosti výskumu.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)