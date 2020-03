EÚ schválila pozastavenie platnosti rozpočtových pravidiel

Brusel 23. marca (TASR) - Európska komisia (EK) dočasne pozastaví platnosť rozpočtových pravidiel Európskej únie (EÚ).



V pondelok návrh týkajúci aktivácie klauzuly na zastavenie platnosti fiškálnych pravidiel EÚ, ktoré limitujú vlády pri požičiavaní si peňazí, schválili ministri financií a hospodárstva EÚ prostredníctvom telekonferencie.



"Využitie tejto klauzuly poskytne potrebnú flexibilitu na prijatie všetkých nevyhnutných opatrení na podporu našich zdravotných systémov a systémov na ochranu občanov a na ochranu našich ekonomík," uviedli ministri vo vyhlásení. Ministri sa tiež dohodli, že v prípade potreby prijmú aj ďalšie koordinované opatrenia na podporu ekonomiky.



EK navrhla aktiváciu klauzuly na pozastavenie platnosti rozpočtových pravidiel v piatok (20. 3.) večer. To znamená, že členské štáty nebudú musieť plniť fiškálne ciele a budú môcť stimulačnými balíkmi reagovať na pandémiu nového koronavírusu a reštriktívne opatrenia, ktoré vyvolala.



"Umožní to členským štátom prijať opatrenia, aby adekvátne reagovali na túto krízu bez ohľadu na rozpočtové požiadavky, ktoré by sa normálne aplikovali podľa európskeho fiškálneho rámca," uviedla EK.