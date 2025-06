Ministri financií EÚ schválili zavedenie eura v Bulharsku od roku 2026

Brusel 20. júna (TASR) - Ministri financií Európskej únie (EÚ) v piatok formálne schválili zavedenie eura v Bulharsku, ktoré sa tak od 1. januára 2026 stane 21. členom eurozóny. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.



Podpora ministrov nasleduje po pozitívnych hodnoteniach pripravenosti krajiny zo strany Európskej komisie a Európskej centrálnej banky. Očakáva sa, že vstup Bulharska do eurozóny podporia aj lídri EÚ na samite v Bruseli 26. júna.



Výmenný kurz bulharského leva voči euru stanovia ministri financií EÚ na svojom zasadnutí začiatkom júla. Bulharsko tak bude mať šesť mesiacov na technickú prípravu prechodu.



Bulharsko sa od svojho vstupu do EÚ v roku 2007 snažilo zaviesť euro. Po takom dlhom čakaní však mnohí Bulhari stratili počiatočné nadšenie, pričom podľa májového prieskumu Eurobarometra je 50 % obyvateľov voči euru skeptických. Obávajú sa, že zmena meny im zvýši ceny.



Bulharsko vstúpi do eurozóny tri roky po predchádzajúcom rozšírení menovej únie, keď sa k nej začiatkom roka 2023 pripojilo Chorvátsko.



Po vstupe Bulharska do eurozóny zostane len šesť krajín z 27-členného európskeho bloku, ktoré neplatia eurom: Švédsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Dánsko. Žiadna z nich neplánuje v blízkej dobe prijať euro, či už z politických dôvodov, alebo preto, že nespĺňajú požadované ekonomické kritériá.