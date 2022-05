Ministri financií EÚ schválili zrušenie dovozných ciel pre Ukrajinu

Brusel 24. mája (TASR) - Ministri financií členských krajín EÚ (Ecofin) v utorok v Bruseli prijali nariadenie umožňujúce dočasnú liberalizáciu obchodu a iné obchodné úľavy v súvislosti s určitými ukrajinskými výrobkami. V praxi to znamená, že počas jedného roka nebudú platiť dovozné clá na ukrajinský vývoz do Európskej únie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Vďaka týmto opatreniam bude môcť EÚ výrazne podporiť ukrajinskú ekonomiku, ktorá bola výrazne poškodená ruskou inváziou.



Rada ministrov skonštatovala, že nevyprovokovaná agresia Ruska proti Ukrajine mala zničujúci dosah na výrobnú kapacitu krajiny, dopravnú infraštruktúru a prístup k Čiernemu moru, ako aj na jej širšiu schopnosť obchodovať so zvyškom sveta. Dôsledky vojny nemožno podceňovať ani z medzinárodného hľadiska, najmä pokiaľ ide o vplyv na potravinovú bezpečnosť.



Utorňajšie rozhodnutie členských krajín eurobloku bude platiť na obdobie jedného roka a pozastaví všetky clá podľa tých ustanovení Asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou, ktorými sa zriaďuje rozsiahla a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA), ktoré ešte neboli predmetom liberalizácie. Pozastavenie ciel sa vzťahuje najmä na priemyselné výrobky, na ktoré sa do konca roka 2022 vzťahuje postupné odbúravanie ciel, ovocie a zeleninu podliehajúce systému vstupných cien a poľnohospodárske výrobky a spracované agrovýrobky, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty.



EÚ zároveň po dobu jedného roka pozastaví výber antidumpingových ciel na dovoz tovarov s pôvodom na Ukrajine a tiež uplatňovanie spoločných pravidiel na dovoz v súvislosti s dovozom komodít z Ukrajiny.



Európska komisia predložila svoj návrh na dočasnú liberalizáciu obchodu s Ukrajinou 27. apríla 2022. Následne Rada EÚ 13. mája zaslala Európskemu parlamentu list, v ktorom vyjadrila svoj súhlas s nariadením, ktoré europoslanci odhlasovali v pléne 19. mája.



Keďže uvedené nariadenie prijali obaja spoluzákonodarcovia Európsky parlament aj Rada EÚ, bude podpísané a zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)