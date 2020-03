Ministri financií eurozóny budú diskutovať o dôsledkoch pandémie

Brusel 23. marca (TASR) - Ministri financií eurozóny budú v utorok (24. 3.) večer diskutovať o návrhoch Európskej komisie (EK) na využitie záchranného fondu bloku na boj proti ekonomickým dôsledkom pandémie nového koronavírusu.



Ministri financií, samotný záchranný fond (Európsky stabilizačný mechanizmus, ESM) a Európska centrálna banka (ECB) požiadali Komisiu, aby prišla s nástrojom, ktorý by zahŕňal ESM a jeho nevyužitú úverovú silu vo výške 410 miliárd eur.



Finančné prostriedky ESM sú však príliš malé na to, aby pokryli potreby všetkých krajín eurozóny, ktoré čelia bezprecedentnej ekonomickej výzve v podobe zdravotnej krízy. ESM má však pomôcť posilniť dôveru na trhu, že vlády budú mať v prípade potreby dostatok hotovosti.



Na dosiahnutie tohto cieľa chce EK prísť s nástrojom fondu, ktorý by v prípade potreby mohol odblokovať aj neobmedzené nákupy štátnych dlhopisov ECB prostredníctvom programu priamych menových transakcií (Outright Monetary Transactions, OMT).



Ministri financií EÚ usporiadajú telekonferenciu v utorok o 18.30 h SEČ.



V pondelok o 15.00 h SEČ usporiadajú separátnu telekonferenciu o formálnom schválení návrhu Komisie na dočasné pozastavenie platnosti európskych limitov pre vládne pôžičky a zvyšovanie rozpočtového deficitu počas pandémie.