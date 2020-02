Ministri financií EÚ: Rokovanie o fiškálnej politike na podporu rastu

Brusel 17. februára (TASR) - Ministri financií eurozóny sa chystajú v pondelok prediskutovať dokument, ktorý žiada, aby fiškálna politika regiónu viac podporovala rast. To by mohlo viesť k zvýšeniu výdavkov v Nemecku pre obavy z poklesu ekonomiky.



Eurozóna už roky presadzuje „všeobecne neutrálnu“ fiškálnu politiku vo svojich ročných odporúčaniach. A to aj napriek opakovaným výzvam Európskej centrálnej banky (ECB) a štátov, ktoré zápasia s pomalým rastom, aby zvýšila investície.



Ale slabý vlaňajší rast v Nemecku, najväčšej ekonomike bloku, a obavy z nového poklesu po vypuknutí epidémie koronavírusu v Číne vyvíjajú tlak na Berlín, aby zmiernil svoj postoj. Nemecko až doteraz presadzovalo úsporné opatrenia na zníženie fiškálnej nerovnováhy v krajinách s vysokými dlhmi, napríklad v Taliansku a Grécku.



Ak by sa riziká spomalenia mali stať skutočnosťou, budú potrebné diferencované fiškálne reakcie, zamerané na väčšiu podporu ekonomiky na štruktúrovanej úrovni, uvádza sa v dokumente Európskej únie (EÚ).



Ministri financií eurozóny budú o tomto dokumente diskutovať neskôr v pondelok počas stretnutia v Bruseli. Očakáva sa, že ho schvália v utorok (18. 2.), informovali o tom predstavitelia EÚ.



V texte je zdôraznené, že vyššie výdavky by okrem iných požiadaviek museli zodpovedať fiškálnym pravidlám EÚ, podľa ktorých rozpočtové schodky v regióne musia zostať pod hranicou 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Nie je zatiaľ jasné, ako eurozóna definuje pokles, ktorý by spustil expanzívnejšiu politiku.



Konečné rozhodnutie o tomto odporúčaní na zvýšenie výdavkov je však výlučne na národných vládach. Nemecký minister financií Olaf Scholz v uplynulých mesiacoch vyhlásil, že Nemecko bude počas hospodárskej krízy míňať viac. Ale aj napriek minuloročnému spomaleniu zaznamenalo v prvých deviatich mesiacoch 2019 veľké rozpočtové prebytky, ako ukázali v januári údaje Eurostatu.