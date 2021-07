Ministri financií G20 schválili minimálnu daň pre nadnárodné koncerny

Benátky 11. júla (TASR) - Ministri financií 20 najväčších ekonomík (G20) podporili daňovú reformu, ktorej výsledkom by malo byť ukončenie využívania daňových rajov nadnárodnými spoločnosťami. Ministri na schôdzke v Benátkach v sobotu (10. 7.) odsúhlasili návrh na zavedenie globálnej minimálnej firemnej dane na úrovni minimálne 15 %, ktorá by mala začať platiť v roku 2023. Návrh tak do dnešných dní podporilo už viac než 130 krajín, informoval server Euronews.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire označil dohodu v rámci G20 za "víťazstvo". Ako povedal, "skončí sa optimalizácia daní a digitálne giganty budú konečne platiť adekvátny podiel zo svojho zisku".



Podľa americkej ministerky financií Janet Yellenovej dohoda ukazuje, že "svet je pripravený ukončiť celosvetové preteky o čo najnižšie firemné dane". Dodala, že krajiny by sa teraz mali usilovať čo najskôr dohodu dokončiť.



Nemecký minister financií Olaf Scholz odhaduje, že ku konečnej dohode o zdaňovaní nadnárodných koncernov by malo dôjsť do októbra. "Základnú dohodu sme dosiahli. Som si istý, že (konečná) dohoda bude v októbri na svete," povedal pre novinárov.



Členmi G20 sú Argentína, Austrália, Brazília, Kanada, Čína, Francúzsko, Nemecko, Japonsko, India, Indonézia, Taliansko, Mexiko, Rusko, Južná Afrika, Saudská Arábia, Južná Kórea, Turecko, Británia, USA a Európska únia. Štáty G20 sa na celosvetovej populácii podieľajú približne 60 %, na globálnom hrubom domácom produkte (HDP) viac než 80 % a na svetovom obchode zhruba 75 %.