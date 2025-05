Ministri financií G7 rokujú v Kanade

Banff 21. mája (TASR) - Výročné stretnutie ministrov financií siedmich najbohatších krajín sveta (G7) sa začalo v utorok (20. 5.) v kanadskom horskom stredisku Banff. Nemecký minister Lars Klingbeil a jeho rezortný kolega z USA Scott Bessent pritom absolvovali konštruktívny dialóg na okraj stretnutia. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



Ich diskusia trvala dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo a bola opísaná ako súkromná, otvorená a konštruktívna výmena názorov, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj z nemeckej delegácie.



Klingbeil na ňom zdôraznil význam silných transatlantických väzieb, najmä vzhľadom na súčasné geopolitické a ekonomické prekážky. Uviedol tiež, že existujúce nezhody v obchode s USA by sa mali urýchlene urovnať. Obaja ministri sa dohodli, že budú pokračovať v rozhovoroch vo Washingtone, pričom Bessent poslal Klingbeilovi pozvánku.



V predchádzajúcich rokoch priniesli stretnutia G7 spoločné záväzky v boji proti inflácii či pandémii. Tento rok však rokovania komplikujú clá amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré brzdia hospodársky rast členov G7 vrátane hostiteľskej Kanady. V jej prípade Trump dokonca navrhol, aby sa stala potenciálnym 51. štátom USA.



Trumpova administratíva dosiahla zatiaľ predbežnú obchodnú dohodu len s jedným členom G7, Spojeným kráľovstvom, a vedie rozhovory s Japonskom a Európskou úniou (EÚ). Kanada však stále čelí clám vo výške 25 % na mnohé z produktov, ktoré vyváža do Spojených štátov vrátane automobilov. Ďalší členovia G7 čelia clám vo výške 25 % na oceľ, hliník a autá a plošným 10 % clám na zvyšný vývoz do USA.



Na stretnutí sú prítomní aj guvernéri centrálnych bánk z krajín G7. Aj keď Trumpove clá nie sú formálne na programe, podľa Kanady „obchod a clá budú súčasťou diskusie o globálnej ekonomike“.



Kanadský minister financií Francois-Philippe Champagne na otázku o bilaterálnych rozhovoroch s Bessentom v utorok novinárom povedal, že napriek napätiu okolo ciel sa obe strany snažia koordinovať kroky a riešiť problémy vrátane nadmernej priemyselnej kapacity, netrhových praktík a finančnej kriminality.



Stretnutie v Banffe bude „testom alebo signálom“ o schopnosti G7 dohodnúť sa na konečnom vyhlásení, uviedol nemenovaný predstaviteľ francúzskeho ministerstva financií.



Hoci kanadské predsedníctvo dúfa, že vydá komuniké, to bude musieť odrážať „spoločné chápanie globálnej ekonomickej situácie a spoločné ciele pri riešení problémov“, dodal.



Zdroj oboznámený s postojom USA zase uviedol, že Washington nie je naklonený „urobiť komuniké len preto, aby urobil komuniké“, pričom poznamenal, že konsenzus by mal byť v súlade aj s prioritami Trumpovej administratívy.