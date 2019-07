Ministri financií G7 schválili plán zdanenia digitálnych spoločností

Konsenzus dosiahnutý na stretnutí G7, ku ktorému účastníci dospeli po hodinách rokovaní vo štvrtok ráno, prišiel po spore medzi Francúzskom a Spojenými štátmi vo veci daní pre veľké digitálne firmy.

Chantilly 18. júla (TASR) - Ministri financií skupiny G7 na svojom stretnutí vo Francúzsku vo štvrtok schválili plán na zdanenie digitálnych spoločností, ako sú Facebook a Google, ktorý stanoví minimálnu úroveň zdanenia.



Ministri „plne podporili riešenie, ktoré sa má prijať do roku 2020“, uviedlo vo vyhlásení Francúzsko, ktoré aktuálne zastáva rotujúce predsedníctvo skupiny siedmich najvyspelejších ekonomík sveta.



"Mali by sa vyvinúť nové pravidlá na riešenie nových obchodných modelov, ktoré umožnia firmám podnikať na určitom území bez fyzickej prítomnosti," píše sa vo vyhlásení. "Ministri sa zhodli na tom, že minimálna úroveň efektívneho zdaňovania prispeje k tomu, aby spoločnosti platili svoj spravodlivý podiel na daniach."



Predstaviteľ Francúzska, ktorý nechcel byť menovaný, spresnil, že konkrétna výška dane sa bude schvaľovať až v budúcnosti. Podľa textu vyhlásenia výška bude závisieť od konkrétnych návrhov nových pravidiel. G7 očakáva pokrok v tejto otázke aj v rámci skupiny G20 (20 najväčších svetových ekonomík) a globálnu dohodu o návrhu do januára 2020.



Konsenzus dosiahnutý na stretnutí G7, ku ktorému účastníci dospeli po hodinách rokovaní vo štvrtok ráno, prišiel po spore medzi Francúzskom a Spojenými štátmi vo veci daní pre veľké digitálne firmy. Francúzsky parlament totiž začiatkom mesiaca schválil nový zákon o zdanení digitálnych gigantov. Tie tak budú platiť vo Francúzsku daň z príjmov vygenerovaných v tejto krajine, aj keď majú oficiálne daňové sídlo v inom štáte Európskej únie s nižšími daňami pre firmy. Dotkne sa to najmä veľkých amerických spoločností, ako sú Google, Apple, Facebook a Amazon. Tento krok nahneval prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý oznámili bezprecedentné preskúmanie francúzskeho zákona, a to by mohlo viesť k zavedeniu ciel.



Plán schválený vo štvrtok bude ďalej rozvíjať skupina G20 a následne by sa mal realizovať pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Medzitým sa ministri financií G7 zhodli na tom, že nové digitálne meny, ako má byť napríklad libra sociálnej siete Facebook, hrozia destabilizáciou medzinárodného menového systému, a nie sú pripravené na zavedenie. "Zhodli sa, že projekty ako libra môžu ovplyvniť menovú suverenitu a fungovanie medzinárodného menového systému," uviedlo Francúzsko vo vyhlásení.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire povedal novinárom, že všetci členovia G7 vyjadrili "vážne obavy" z tohto projektu. "Predstavuje vážne ťažkosti - technické aj politické," povedal. "Existujú pravidlá, ktoré musia rešpektovať všetci. To zatiaľ nie je prípad libry," dodal.