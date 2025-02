Ministri financií odobrili závery pre tvorbu rozpočtu EÚ na rok 2026

Brusel 19. februára (TASR) - Ministri financií EÚ (Ecofin) v utorok v Bruseli schválili závery, v ktorých sa stanovujú usmernenia pre ročný rozpočet EÚ na rok 2026. Usmernenia poskytujú Európskej komisii (EK) politické podnety na prípravu návrhu budúcoročného rozpočtu eurobloku, informuje spravodajca TASR.



Zástupcovia členských krajín vo svojich záveroch zdôraznili, že rozpočet EÚ na rok 2026 bude zohrávať kľúčovú úlohu pri rozvoji a plnení dlhodobých cieľov a politických priorít EÚ. V ich stanovisku sa uvádza, že EÚ je aj naďalej odhodlaná poskytovať Ukrajine nepretržitú finančnú podporu tak dlho a tak intenzívne, ako to bude potrebné, a podporovať jej odolnosť a dlhodobú obnovu. Rada EÚ zdôraznila, že rozpočet na rok 2026 musí preukazovať solidaritu Únie s obyvateľmi Ukrajiny a reagovať na krízy.



"Rozpočet na rok 2026 by mal byť realistický, v súlade so skutočnými potrebami. Mal by ponechať dostatočné rezervy v rámci stropov viacročného finančného rámca na riešenie nepredvídaných okolností a na riešenie výziev, ktorým čelí Únia," uvádza sa v prijatých záveroch.



Rozpočet na rok 2026 by mal zároveň poskytnúť dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie implementácie programov EÚ vrátane implementácie Regionálnej núdzovej podpory obnovy (RESTORE).



Podľa ministrov financií je potrebné, aby EK v návrhu rozpočtu na rok 2026 určila presuny dohodnuté v revidovanom viacročnom finančnom rámci (VFR), ktoré sú potrebné na financovanie priorít stanovených v revidovanom dlhodobom rozpočte na roky 2021 - 2027. Komisia by rovnako mala zohľadniť všetky priority spoločne dohodnuté v revidovanom VFR vrátane migrácie.



Rada ministrov vyzvala eurokomisiu, aby zohľadnila dohodu o rozpočte na rok 2025, pokiaľ ide o zdroje, ktoré sa majú použiť na platby úrokov plánu obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU) v prípade, že ich nemožno pokryť z existujúceho rozpočtového čerpania.