Ministri financií V4 podpísali vo Varšave deklaráciu o spolupráci

Varšava 4. septembra (TASR) – Ministri financií krajín Vyšehradskej štvorky (V4) podpísali deklaráciu o vzájomnej spolupráci. Urobili tak v piatok po spoločnom rokovaní v poľskej Varšave. Dohodli sa na spolupráci pri témach ako boj proti praniu špinavých peňazí či eliminácia daňových únikov.



Ako po stretnutí uviedol slovenský minister financií Eduard Heger, šéfovia rezortov financií si vymenili skúsenosti, ako posúvať celý región V4 k západnej Európe. "Rozprávali sme sa aj o dosahoch pandémie na jednotlivé ekonomiky a mohli sme si vymeniť skúsenosti s tým, ktorý nástroj ako funguje. Našli sme spoločnú reč aj v boji proti daňovým únikom," priblížil.



Práve daňové podvody sú podľa Hegera najpálčivejšou témou piatkového rokovania ministrov z pohľadu Slovenska. "Vieme, že Poľsko zaznamenalo za posledné roky veľmi veľké úspechy a práve sme si uvedomili, že je dôležitá spolupráca, keďže mnohé tieto daňové úniky sa dejú prostredníctvom karuselov a podvodníci využívajú práve to medzinárodné prostredie," uviedol Heger pre slovenských novinárov.



Heger tiež podotkol, že na rokovaní padla aj téma e-faktúr, na ktoré sa Slovensko pripravuje, pričom viaceré krajiny majú tento nástroj už zavedený a môže to byť takisto nástrojom na elimináciu daňových únikov.



Ako upozornil Heger, boj proti praniu špinavých peňazí je veľkým problémom. "Vysielame jasný signál, že stojíme na jednej strane pri boji s neduhmi, ktoré pôsobia v spoločnosti," dodal.



Ministerka financií Českej republiky Alena Schillerová podotkla, že problémy ekonomík sú v týchto krajinách podobné. Ministri sa zhodli, že aj preto je spolupráca medzi krajinami V4 dôležitá. Poľský minister financií Tadeusz Kościński vyjadril vďaku svojim kolegom, že si našli čas na piatkové stretnutie. "Snažíme sa riešiť naše spoločné problémy, aby sme mohli spolupracovať a dohodnúť sa na stanovisku," doplnil.



Maďarský šéf rezortu financií Mihály Varga si myslí, že práve vďaka spolupráci sú krajiny V4 odolnejšie voči následkom pandémie. "Stabilita našich rozpočtov je schopná zabezpečiť nám tie prostriedky, ktoré potrebujeme v boji proti pandémii," zdôraznil. Je presvedčený, že takéto stretnutia posilňujú spoluprácu krajín tohto regiónu a očakáva, že sa v najbližších mesiacoch ešte posilní.



Heger tiež priblížil, že krajiny V4 spolupracujú aj bilaterálne. "Máme podpísanú dohodu s Českou republikou, pracujeme na podpísaní dohody s Poľskom - práve v boji proti daňovým únikom. Deklarácia je vždy taký prvý stavebný kameň, od ktorého sa potom odrážame ďalej a vysielame aj nejaký spoločný signál," uzavrel Heger s tým, že ministri chcú, aby členské štáty EÚ - a tým pádom aj celá Únia - boli silnejšie a konkurencieschopnejšie. "Je dôležité povedať, že región V4 je dôležitý pre celú EÚ. Je to región, ktorý má pred sebou najväčší potenciál z hľadiska rozvoja, ale zároveň ešte aj nejakú tú cestu a práve tá spolupráca je z tohto dôvodu veľmi kľúčová," uzavrel slovenský minister financií.



Vďaka rokovaniu ministrov je Slovensko podľa Hegera o krok bližšie k tomu, aby tu bolo ťažšie podvádzať na daniach. Treba to však ešte pretaviť do konkrétnej legislatívy.











Osobitná spravodajkyňa TASR Bianka Nagyová