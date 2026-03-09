< sekcia Ekonomika
Ministri G7 majú rokovať o uvoľnení núdzových rezerv ropy
Ich kroky má koordinovať Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).
Autor TASR
New York 9. marca (TASR) - Ministri financií najrozvinutejších svetových ekonomík združených v skupine G7 budú v pondelok diskutovať o spoločnom uvoľnení ropy z núdzových rezerv, informoval v pondelok denník Financial Times. Ich kroky má koordinovať Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podporu tejto myšlienke zatiaľ vyjadrili traja členovia G7 vrátane USA, uviedol Financial Times a dodal, že ministri a výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol budú o vplyve vojny USA a Izraela proti Iránu rokovať telefonicky.
Správa o možnosti uvoľnenia núdzových rezerv G7 prišla v čase, keď ceny ropy stúpli na najvyššiu úroveň od polovice roka 2022. Niektoré hlavné ropné štáty totiž znížili ťažbu a trhu sa zmocnili obavy z dlhodobého narušenia prepravy ropy v dôsledku rozširujúcej sa vojny na Blízkom východe.
Južná Kórea, ktorá nakupuje 70 % ropy z Blízkeho východu, oznámila, že prvýkrát za takmer 30 rokov stanoví strop pre ceny pohonných látok a varovala pred panickými nákupmi. Vysokopostavený poslanec japonského parlamentu uviedol, že vláda prikázala prípravu na možné uvoľnenie ropy zo zásobníkov, hoci hlavný tajomník úradu vlády krajiny v pondelok povedal, že žiadne rozhodnutie o uvoľnení rezerv zatiaľ nebolo prijaté. Japonsko dováža približne 95 % ropy z Blízkeho východu. Má rezervy na pokrytie spotreby počas 354 dní.
Americký prezident Donald Trump sa snaží zmierniť obavy z rastúcich cien benzínu v USA. „Krátkodobé ceny ropy, ktoré rýchlo klesnú po skončení zničenia iránskej jadrovej hrozby, sú pre USA a svet, bezpečnosť a mier veľmi malou cenou,“ napísal Trump v nedeľu (8. 3.) na sociálnej sieti Truth Social.
