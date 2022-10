Ministri krajín EÚ pre energetiku podporili spoločný nákup plynu

Praha/Bratislava 13. októbra (TASR) - Väčšina štátov Európskej únie podporila Platformu pre spoločný nákup plynu. Zhodli sa na tom ministri krajín EÚ zodpovední za energetiku na neformálnom zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE), ktoré sa uskutočnilo v stredu 12. októbra v Prahe. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie ministerstva hospodárstva.



Podľa českého ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu, ktorý stretnutie hostil, by mohli štáty EÚ začať spoločne nakupovať plyn pred letom 2023. Zhoda nastala aj v potrebe upraviť index pre ceny plynu a zvýšiť dohľad nad trhmi s plynom, aby nedochádzalo k špekulatívnemu správaniu na trhoch.



Slovenský minister hospodárstva Karel Hirman na stretnutí zdôraznil, že Slovensko podporuje koncept obmedzenia cien pre importovaný plyn. "Podporil som znovu list 15 členských štátov na zastropovanie cien plynu. Aj keď majú navrhované riešenia nedostatky, za horšie považujem stanovenie národných opatrení," spresnil.



Podľa Hirmana je tiež potrebné pripraviť sa na to, že aktuálna situácia sa nebude týkať len nadchádzajúcej vykurovacej sezóny, ale aj sezóny 2023/2024.



Minister poukázal aj na potrebu štrukturálnej reformy dizajnu trhu s elektrinou. Podľa neho aj napriek investíciám do jadra a obnoviteľných zdrojov energií, ktoré predstavujú zdroje s nízkymi výrobnými nákladmi, platia obyvatelia aj firmy vysoké ceny elektriny. "Európska komisia by preto mala čo najskôr predložiť návrh na reformu trhu s elektrinou, vrátane účinného oddelenia cien elektriny a plynu," uviedol Hirman.



Podľa českého ministra priemyslu a obchodu sa štáty nezhodujú na konkrétnych opatreniach, ktoré by mali zdražovanie energií zastaviť. Napriek tomu je podľa neho jasné, že je nutné zmierniť dopady energetickej krízy.



Síkela očakáva, že Európska komisia (EK) bude brať výsledky stredajšieho rokovania do úvahy. Český minister uviedol, že išlo o štvrté rokovanie rady ministrov krajín EÚ pre energetiku počas českého predsedníctva v Rade EÚ.



Podľa námestníka českého ministra priemyslu a obchodu Petra Třešňáka sa vďaka týmto rokovaniam, ktoré usporiadalo Česko, podarilo urýchliť prípravu balíčka úsporných opatrení. Európska komisia by ho mala predložiť budúci týždeň.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)