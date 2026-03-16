Ministri krajín EÚ rokujú o znížení cien energií
Od začiatku vojny v Iráne vzrástli referenčné ceny plynu v Európe o viac ako 50 %.
Autor TASR
Brusel 16. marca (TASR) - Ministri členských štátov EÚ rokujú v pondelok v Bruseli aj o tom, ako zabezpečiť zníženie cien energií po náraste cien ropy a plynu, k čomu došlo po náletoch na Irán. Slovensko na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku zastupuje ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), informuje spravodajca TASR.
Tlačová agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že Európska komisia (EK) pracuje na núdzových opatreniach na ochranu európskych spotrebiteľov pred rastúcimi účtami za energie a skúma možnosti, ako napríklad štátnu pomoc pre priemyselný sektor, zníženie národných daní a využitie nadchádzajúceho preskúmania systému obchodovania s emisiami CO2.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová už upozornila, že Brusel zvažuje aj zastropovanie cien plynu.
Ministri energetiky majú v pondelok prerokovať práve opatrenia, ktoré by bolo možné prijať na zmiernenie nárastu cien vyvolaného uzavretím Hormuzského prielivu zo strany Iránu, no podľa Reuters sa neočakávajú „žiadne rýchle riešenia“. Blokovanie Hormuzského prielivu má negatívne dosahy na obchodovanie so skvapalneným plynom a viedlo k bezprecedentným narušeniam dodávok ropy.
Od začiatku vojny v Iráne vzrástli referenčné ceny plynu v Európe o viac ako 50 %. Agentúra Reuters s odkazom na nemenovaných diplomatov EÚ upozornila, že niektoré členské štáty vrátane Talianska chcú rozsiahly zásah zo strany EÚ, napríklad pozastavenie obchodovania s emisnými povolenkami, aby sa znížil vplyv plynových elektrární produkujúcich emisie CO2 na súčasné ceny energií. Iné vlády zas očakávajú, že EK sa zameria na zníženie daní na vnútroštátnej úrovni alebo na domáce dotácie, aby sa zodpovednosť za hlavné opatrenia presunula späť na členské štáty. Zameranie sa na národné dotácie však predstavuje riziko prehĺbenia nerovností medzi bohatými a chudobnejšími členskými štátmi EÚ.
Leyenová sa podľa Reuters ešte tento týždeň, pred štvrtkovým (19. 3.) samitom EÚ v Bruseli, chystá zaslať šéfom štátov a vlád krátky zoznam núdzových opatrení na zníženie vysokých cien energií. Komisia tvrdí, že z dlhodobého hľadiska treba podporovať rozšírenie čistej energie vyrábanej lokálne z obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie, čo ukončí vystavenie Európy neistote dovozov fosílnych palív z iných regiónov sveta.
