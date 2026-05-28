Ministri najväčších ekonomík EÚ rokujú o únii kapitálových trhov
Cieľom EÚ je povzbudiť viac drobných investorov, aby investovali na finančných trhoch, čím by bolo k dispozícii viac peňazí na infraštruktúru, digitalizáciu a ochranu životného prostredia.
Autor TASR
Berlín 28. mája (TASR) - Ministri financií šiestich najväčších ekonomík Európskej únie sa vo štvrtok zišli v Berlíne na rokovaniach o strategických otázkach vrátane úsilia o vytvorenie únie kapitálových trhov. Takzvaná skupina E6, do ktorej patria Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Poľsko a Holandsko, sa snaží dosiahnuť pokrok v kľúčových oblastiach európskej politiky, uviedol nemecký minister Lars Klingbeil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Chceme prelomiť patovú situáciu, napríklad pokiaľ ide o európsky kapitálový trh,“ povedal. EÚ sa už roky snaží dosiahnuť dohodu o spoločnom kapitálovom trhu. Európska komisia (EK) navrhla zjednodušiť vnútroštátne pravidlá s cieľom vytvoriť takzvanú úniu sporenia a investícií. Harmonizácia finančných pravidiel zostáva spornou otázkou.
Cieľom EÚ je povzbudiť viac drobných investorov, aby investovali na finančných trhoch, čím by bolo k dispozícii viac peňazí na infraštruktúru, digitalizáciu a ochranu životného prostredia. Realizácia projektu sa však zastavila. Superskupina E6 presadzuje spoločný finančný trh, zatiaľ čo ostatné členské štáty sú zdržanlivejšie, pokiaľ ide o odovzdanie ďalších právomocí Bruselu, a niektoré z nich spochybňujú mieru centralizácie plánovaného orgánu dohľadu.
