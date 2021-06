Ministri obchodu Číny a USA sa dohodli na spolupráci

Peking 10. júna (TASR) - Ministri obchodu Číny a USA sa dohodli na podpore vzájomného obchodu a spolupráci na riešení rozdielnych postojov v tejto oblasti. Informovalo o tom vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu po telefonickom rozhovore čínskeho ministra obchodu Wanga Wen-tchaa a americkej ministerky Giny Raimondovej.



Je to ďalší z rozhovorov vysokopostavených predstaviteľov Číny a USA od nástupu Joea Bidena do úradu prezidenta Spojených štátov.



Ministri uznali dôležitosť vzájomne prospešného obchodu a dohodli sa na pokračovaní rozhovorov, uviedlo čínske ministerstvo. "Dohodli sa na podpore rozvoja obchodných vzťahov a investícií a pragmatickej spolupráci pri riešení súčasných rozdielov," informovalo ministerstvo.



Bol to celkovo tretí z rozhovorov predstaviteľov čínskej a americkej vlády od prevzatia prezidentského úradu v USA Bidenom. Koncom mája rokovali o svojich postojoch k obchodným otázkam Wang Wen-tchao a americká obchodná splnomocnenkyňa Katherine Taiová a začiatkom júna diskutoval o rovnakých témach aj s ministerkou financií USA Janet Yellenovou.