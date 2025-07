Ministri obchodu EÚ označili 30-percentné clo USA za neprijateľné

Brusel 14. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) v pondelok obvinila USA, že sa zdráhajú uzavrieť obchodnú dohodu a varovala Washington pred odvetnými opatreniami. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AP.



Ministri obchodu členských štátov EÚ sa v pondelok zhodli na tom, že oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení ciel vo výške 30 % pre európsky blok je „absolútne neprijateľné“. A skúmajú nový súbor odvetných opatrení, ak sa nedosiahne dohoda, ktorá by zabránila clám.



Trump medzitým povedal, že je otvorený ďalším diskusiám s EÚ a inými obchodnými partnermi predtým, ako budúci mesiac vstúpia do platnosti nové clá. Uviedol pritom, že predstavitelia EÚ prídu do Spojených štátov na rokovania. „Chceli by uzavrieť iný druh dohody a my sme vždy otvorení rozhovorom, a to aj s Európou,“ povedal novinárom v Oválnej pracovni.



EÚ sa doteraz zdržala odvetných opatrení, aby sa vyhla špirálovitej eskalácii odvetných krokov, kým stále existuje šanca na rokovania. Zdá sa však, že ministri EÚ sú po pondelkovom stretnutí v Bruseli viac naklonení odvete.



Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen po stretnutí označil hrozbu ciel za „absolútne neprijateľnú“. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani pripomenul, že EÚ už má odložený zoznam ciel v hodnote 21 miliárd eur na americký tovar, ak sa obe strany nedohodnú.



Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič však verí, že „stále existuje potenciál pokračovať v rokovaniach“, ale vyjadril frustráciu z prístupu Washingtonu k svojmu najväčšiemu obchodnému partnerovi.



Povedal tiež, že Európska komisia pripravila nový zoznam amerického tovaru v hodnote 72 miliárd eur, na ktorý by sa mohli zamerať odvetné clá EÚ. „EÚ je pripravená reagovať, a to zahŕňa aj robustné a primerané protiopatrenia, ak to bude potrebné,“ povedal Rasmussen novinárom po stretnutí s tým, že na stretnutí panoval silný pocit jednoty.



Ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett uviedol, že obchodné rokovania s EÚ, Kanadou a Mexikom stále prebiehajú. Kanada čelí clu vo výške 35 % od augusta.



Hrozba ciel vyvolala v Európe poplach, najmä v Nemecku, najväčšej ekonomike bloku. Európsky priemysel sa medzitým pripravuje na najhoršie. Clá by mali začať platiť 1. augusta a mohli by v USA zdražieť všetko od francúzskych syrov a talianskeho koženého tovaru až po nemeckú elektroniku či španielske farmaceutické výrobky a destabilizovať ekonomiky od Portugalska po Nórsko.



Šefčovič v pondelok vyhlásil tiež, že EÚ „zdvojnásobuje úsilie o otvorenie nových trhov“ a poukázal na novú hospodársku dohodu s Indonéziou.



Vysokopostavení predstavitelia EÚ sa zúčastnia koncom júla na samite v Pekingu a zároveň budú oslovovať ďalšie tichomorské krajiny, ako sú Južná Kórea, Japonsko, Vietnam, Singapur, Filipíny a Indonézia. EÚ pracuje tiež na obchodných dohodách s Mexikom a blokom juhoamerických krajín známym ako Mercosur. Šefčovič sa budúci týždeň stretne so svojím kolegom zo Spojených arabských emirátov.