Revízia smernice o modrej karte EÚ by mala platiť o dva roky

Brusel/Luxemburg 7. októbra (TASR) - Ministri vnútra a spravodlivosti členských krajín EÚ vo štvrtok počas pracovného stretnutia v Luxemburgu odobrili nové pravidlá smernice o modrej karte EÚ, ktorá umožní zamestnávať v Únii vysokokvalifikovaných ľudí z tretích krajín.



Reformu smernice o modrej karte EÚ už v septembri (15. 9.) schválili aj poslanci Európskeho parlamentu.



Európska komisia v správe pre médiá uviedla, že postoj oboch euroinštitúcií znamená konečné prijatie nových pravidiel, ktoré členské štáty EÚ budú musieť transponovať do svojej vnútroštátnej legislatívy do dvoch rokov od ich zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.



Podľa revidovanej smernice o modrej karte budú mať vysokokvalifikovaní pracovníci viac práv a budú môcť jednoduchšie vstupovať do EÚ a pohybovať sa medzi členskými štátmi. Požiadavky na plat, dĺžku zamestnania a uznávanie zručností a kvalifikácií sa zjednodušia, pričom nové pravidlá uľahčia aj rodinným príslušníkom držiteľov modrej karty EÚ vstup do Únie.



Revízia smernice znamená, že aj vysokokvalifikovaní užívatelia medzinárodnej ochrany (azylanti) budú po novom oprávnení požiadať o pracovnú modrú kartu EÚ. Komisia pripomenula, že jedným z kľúčových cieľov Nového paktu o migrácii a azyle je pritiahnuť do Európy nové zručnosti a talenty, ktoré Únia potrebuje, a to aj tým, že odborným pracovníkom poskytne do EÚ legálnu cestu. Zároveň tým EÚ pomôže aj pri riešení nelegálnej migrácie.



Pôvodná smernica pochádza z roku 2009, jej reformu navrhla eurokomisia v roku 2016. Podľa údajov, ktoré šíria euroinštitúcie, počet obyvateľov EÚ v produktívnom veku v roku 2070 klesne na 292 miliónov. V roku 2016 ich bolo 333 miliónov. Tento stav bude mať značný vplyv na pracovnú silu Únie, aj preto bola potrebná reforma doterajšieho systému modrej karty s cieľom uľahčiť zamestnávanie vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)