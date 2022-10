Ministri pôdohospodárstva krajín V4+4 podpísali v Pezinku deklaráciu

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministri pôdohospodárstva krajín V4 a tiež Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska, za účasti eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskieho, podpísali v piatok v Pezinku deklaráciu k príležitostiam a výzvam členských štátov spojených s uplatňovaním prístupov uhlíkového poľnohospodárstva. Informoval o tom minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Diskusia, ktorú sme viedli, ukázala, že čelíme podobným problémom a máme podobné pohľady na aktuálnu situáciu na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami. Zaznamenávame podobné problémy pri vysokom náraste cien vstupov a nedostatočnom premietaní nárastov cien vstupov do cien výrobkov. Napriek tomu sme svedkami vysokej inflácie. Snažili sme sa preto hľadať spoločné riešenia a odpovede aj na tieto pálčivé problémy," priblížil Vlčan.



Hlavnou témou stretnutia bolo podľa jeho slov uhlíkové poľnohospodárstvo. "Je to téma, ktorej sa venujeme aj u nás na Slovensku. Naše ministerstvo má iniciatívu Pôda ako vodná a uhlíková banka. Je to súbor opatrení, ktoré majú zvýšiť vodozádržnú kapacitu pôdy v poľnohospodárstva a v lesníctve, zintenzívniť fotosyntézu a zvýšiť záchyt CO2 z ovzdušia a ukladanie záchytov uhlíka do pôdy a do biomasy," spresnil.



"Pripravili sme spoločnú deklaráciu, ktorú sme podpísali. Vyjadruje stanovisko ôsmich krajín tejto časti Európy k iniciatíve, ktorá je v oblasti uhlíkového hospodárstva naštartovaná zo strany Európskej komisie," oznámil Vlčan.



Predstavitelia agrorezortov zúčastnených krajín podľa Vlčana diskutovali aj o aktuálnych problémoch na poľnohospodárskych trhoch. "Všetky naše krajiny čelia poruchám na trhu, najmä v súvislosti s cenami energií, ktoré ovplyvňujú poľnohospodárov, ako aj spracovateľov a výrobcov potravín. Dôsledkom je vysoký nárast cien potravín, vo viacerých krajinách až na úrovniach vyšších ako 30 %," podčiarkol Vlčan.



Európa podľa slovenského agroministra čelí v agropotravinárstve novej realite. "Dnes sa už musíme zaoberať aj potravinovou bezpečnosťou celej EÚ," podotkol.







Ďalšou témou spoločnej konferencie agroministrov bolo stanovisko zúčastnených krajín k iniciatíve EÚ v oblasti regulácie pri používaní pesticídov. "Táto regulácia je potrebná, to nikto nespochybňuje, ale pravidlá pre redukciu chemických prípravkov musia byť spravodlivé a musia zohľadniť, že práve v našom regióne sa používajú omnoho menšie množstvá ochranných prostriedkov na hektár ako napríklad v Taliansku, Holandsku alebo Španielsku," dodal Vlčan.



"Poslednou témou, o ktorej som referoval, bola iniciatíva BIOEAST. Ide o iniciatívu kolegov z východnej časti Európy v oblasti rozvoja a výskumu biohospodárstva. Biohospodárstvo má perspektívu v našich krajinách, lebo sú v priemere v porovnaní so západnou časťou EÚ miernejšie zasiahnuté intenzívnou priemyselnou výrobou. Mala by vzniknúť právnická osoba, ktorá bude túto iniciatívu zastrešovať aj pre ostatných v EÚ," doplnil slovenský minister pôdohospodárstva.