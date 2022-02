Ministri práce diskutovali o zelenej a digitálnej transformácii

Bordeaux 16. februára (TASR) – O zelenej a digitálnej transformácii trhu práce diskutovali v stredu vo francúzskom Bordeaux ministri práce členských krajín Európskej únie. Na neformálnom stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit. Ten podčiarkol dosah zelených záväzkov EÚ na automobilový priemysel, informuje spolupracovníčka TASR v Bordeaux.



Schmit upozornil, že 40 percent hodnoty elektrických áut tvoria batérie. Európa v ich výrobe aktuálne nie je sebestačná a to by chcel eurokomisár zmeniť. Prechod na elektromobily považuje za dôležitý, keďže EÚ chce v priebehu najbližších ôsmich rokov znížiť emisie o 55 percent.



"Prispôsobovanie sa klimatickej kríze nutne obsahuje aj investície do vzdelávania a sociálnych dôsledkov tejto zmeny," povedal Schmit na tlačovej konferencii.



Pripomenul, že to isté platí aj pre digitálnu transformáciu, ktorá je pre zachovanie konkurencieschopnosti Európy nevyhnutná. Európa sa podľa neho musí rýchlo reindustrializovať.



Francúzska ministerka práce Élisabeth Borneová vidí v ekologickej transformácii priemyslu predovšetkým príležitosť na vytvorenie nových pracovných miest. Rozvoj elektromobilov môže podľa nej priniesť asi 800.000 nových pracovných pozícií.



"Musíme investovať do vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov, musíme investovať udržateľne," zdôraznila. Podporil ju aj Schmit s tým, že to môže zvýšiť ekonomickú a sociálnu súdržnosť európskej spoločnosti.



Ministri sa v diskusiách venovali aj zníženiu nezamestnanosti, pracovným podmienkam mladých a rozdielom medzi mzdou žien a mužov. Stretnutie sa konalo v rámci francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré bude trvať do konca júna.