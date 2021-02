Bratislava 18. februára (TASR) - Ministri sociálnych vecí krajín V4 sa zhodli na potrebe pomoci rodinám. Informovala o tom hovorkyňa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Eva Rovenská.



Spresnila, že vo štvrtok sa na pozvanie poľskej ministerky Marleny Malagovej uskutočnilo online stretnutie ministrov pre rodinu a sociálnu politiku. Ministerka Katalin Nováková z Maďarska, zástupkyňa Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR Martina Štepánová a šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Milan Krajniak (Sme rodina) sa venovali aktuálnym témam.



V rámci podpory rodín podľa Rovenskej prezentovali aj svoje návrhy na zvýšenie demografickej krivky populácie. Ďalším dôležitým bodom programu bola podpora seniorov, a to prednostne v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID-19.



Rovenská poznamenala, že Krajniak sa zameral na návrhy a opatrenia na podporu rodín na Slovensku, tehotenský príspevok, rodičovský bonus či potenciál konceptu rodinných podnikov. Nastavenie funkčného mechanizmu na minimalizovanie destabilizačných faktorov pôsobiacich na spolužitie rodín či návrh na vytvorenie priaznivých podmienok pre bývanie boli ďalším významným diskusným okruhom.



"Rodinné politiky v zahraničí, vplyv opatrení na rodiny v praktickom živote, vývoj demografickej krivky či štúdie o správaní a rozhodovaní ľudí o rodine sú oblasti, ktorými sa zaoberám už viac ako 20 rokov. Profesorovi Michalskému z Inštitútu pre štúdium rodiny a spoločnosti Univerzity Adama Mickiewicza ďakujem za jeho cenné postrehy a verím, že sa nám spoločne podarí naštartovať úzku spoluprácu so slovenským Inštitútom pre výskum práce a rodiny," uviedol Krajniak.



Všetky ciele spolu s novými poznatkami a merateľnými ukazovateľmi budú podľa Rovenskej informácií zohľadnené v novej Národnej stratégii na podporu rodiny a demografického rastu v Slovenskej republike do roku 2030. "Poznatky z Poľska, Maďarska a Česka považujem za veľmi inšpiratívne pre Slovensko a som úprimne rád, že vďaka našim vzťahom v rámci V4 môžeme spoločne rozvíjať pomoc rodinám v našich krajinách. Zaujal ma najmä pozitívny vplyv opatrení na správanie rodín v Poľsku a Maďarsku. Verím, že si budeme môcť vymeniť ďalšie poznatky z praxe a inšpirovať sa v opatreniach na pomoc rodinám nielen počas pandémie na spoločnej konferencii v septembri," doplnil Krajniak.



Rovenská dodala, že rodinná politika je individuálna a citlivá téma, preto si vyžaduje spoluprácu a komunikáciu naprieč všetkými rezortmi a súčasne s regionálnymi a obecnými samosprávami či mimovládnymi organizáciami.