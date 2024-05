Ministri vidia priestor na optimalizáciu počtu zamestnancov v správe

Bratislava 2. mája (TASR) - Viacerí ministri vidia priestor na optimalizáciu počtu zamestnancov v štátnej správe a plánujú vykonať personálne audity. Niektoré ministerstvá už dokonca počty zamestnancov či pracovníkov na dohodu škrtali. Či však pôjde o avizované znižovanie počtu úradníkov až o tretinu, nateraz ministri nespresnili. Šéfovia rezortov to uviedli vo štvrtok pred rokovaním vlády. V utorok (30. 4.) uplynul termín, dokedy mali členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy predložiť návrhy na racionalizáciu stavu zamestnancov v štátnej správe.



"Od nástupu nového vedenia na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny môžem povedať, že sme zoškrtali počet pracovníkov v riadnom pracovnom pomere o 100 a zároveň sme zoškrtali aj počet dohodárov o rovnaký počet, teda o 100 ľudí, s tým, že v súčasnosti sme spustili ešte personálno-procesný audit, na základe ktorého budeme vyhodnocovať efektivitu štruktúry zamestnancov," uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).



Priestor na optimalizáciu vo svojom rezorte vidí aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), týkať by sa však mala úradníkov, nie príslušníkov policajného, hasičského a záchranného zboru. Priblížil tiež, že avizované znižovanie počtu zamestnancov verejnej správy na úrovni približne 30 % je ambíciou na najbližšie štyri roky.



Hľadať priestor na úsporu pri mzdových a odchodových prostriedkoch plánuje v rezorte hospodárstva jeho šéfka Denisa Saková (Hlas-SD). Podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) musí rezort vykonať detailnú analýzu štátnych podnikov a inštitúcií, spadajúcich pod neho, na základe ktorej budú hľadať možnosti úspory.



Naopak optimalizovať stavy zamestnancov už ďalej nevie ministerstvo školstva. "Úlohy, ktoré máme na ministerstve, predovšetkým z realizácie a implementácie plánu obnovy, si vyžadujú ďalšie zdroje, takže určite v tejto oblasti nevieme hľadať žiadnu ďalšiu optimalizáciu," uviedol rezortný šéf Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že o situácii listom informoval aj úrad vlády.



Diskutovať o prípadnej optimalizácii musia ešte na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). "Musíme viesť ďalšiu diskusiu o tom, ako optimalizovať, ale tak, aby sa to nedotklo čerpania eurofondov, aby sa to nedotklo mzdovej obálky, ktorá nie je nastavená na štátny rozpočet," uviedol štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák.



Možné zníženie počtu úradníkov až o tretinu avizoval premiér Robert Fico (Smer-SD) začiatkom apríla ako jednu z možností konsolidácie verejných financií.