Minuloročná úroda cukrovej repy bola o 10 % vyššia ako štandardne

Trenčianska Teplá 11. januára (TASR) - Minuloročná úroda cukrovej repy bola na Slovensku asi o 10 percent vyššia, ako býva štandardne. Na Slovensku býva štandardná úroda asi 62 ton z hektára. Počas štvrtkovej návštevy premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej to povedal predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Róbert Kovács.



"Cukrová repa je špeciálna plodina. Seje sa v marci a v apríli, začína sa zbierať v septembri, zvyčajne sa zozbiera do konca novembra. V minulom roku sa kvôli zrážkam vyorávala ešte v decembri, dokonca sa zbiera ešte aj teraz," doplnil Kovács.



Ako doplnil, cukrová repa je špeciálna plodina i preto, že pestovatelia ju nevedia dodať inde ako do dvoch slovenských cukrovarov. Nedá sa ako jačmeň či kukurica predať niekde inde.



"Na výmere 22.500 hektárov, čo je len 1,2 percenta z celkovej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, dokážeme vyprodukovať ročne 1,2 až 1,5 milióna ton cukrovej repy. Vyrobí sa z nej 180.000 až 200.000 ton cukru, čím je zabezpečená úplná sebestačnosť Slovenska," zdôraznil Kovács.



Ak podľa neho vláda zabezpečí pestovateľom a spracovateľom cukrovej repy minimálne do roku 2027 podporu podľa strategického plánu a ochranu trhu pred dovozom cukru, pestovatelia cukrovej repy garantujú plnú sebestačnosť Slovenska a udržanie asi 3000 pracovných miest.