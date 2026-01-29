< sekcia Ekonomika
Minulý rok bol pre trh kancelárskych priestorov v Bratislave rekordný
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Pre trh kancelárskych priestorov v Bratislave bol rok 2025 rekordný. Zaznamenal najvyššiu aktivitu od začiatku systematického monitorovania dát. V minulom roku sa uzavreli kancelárske transakcie v celkovej výmere 271.000 štvorcových metrov (m2), čo bolo oproti roku 2024 viac o 35 %, informovalo vo štvrtok Bratislava Research Forum (BRF) v mene spoločností iO Partners, Cushman & Wakefield, Colliers a CBRE.
Štvrtý kvartál so 146.000 m2 nových transakcií sa stal nosný pre celý rok 2025, keďže za tri kvartály sa spolu podpísali zmluvy na úrovni 125.000 m2. „Tento vývoj potvrdzuje dlhodobý charakter kancelárskeho trhu, kde sa rozhodujúca časť transakcií tradične realizuje práve v závere roka,“ uviedlo BRF.
Väčšinu prenájmov vo štvrtom kvartáli tvorili prerokovania s podielom 70 % celkového objemu. Nasledovali nové nájomné zmluvy so 16 %, pred-prenájmy tvorili 12 % a expanzie 3 %. Podľa zdrojov dopytu dominoval finančný sektor s podielom 23 %, nasledoval verejný sektor s 19 %, pričom v tomto segmente uzatvorili takmer 28.200 m2 kancelárskych priestorov.
Rok 2025 priniesol dve významné zmeny v metodológii výpočtu a sledovania dát na bratislavskom kancelárskom trhu, ich cieľom je zvýšiť presnosť a objektivitu údajov. Po novom do celkového počtu vstupujú výhradne kancelárske priestory na komerčné využitie.
Podľa novej metodológie dosahuje celková výmera kancelárskych priestorov v Bratislave 1,75 milióna m2 oproti pôvodným 2,05 milióna m2. Ponuka kancelárskych priestorov na komerčné využitie s celkovou upravenou výmerou má podiel 85 % vo vlastníctve budov.
Neobsadenosť kancelárskych priestorov dosahovala pôvodne 12,25 %, podľa novej metodiky 14,09 %. Vyradené budovy boli (zväčša) plne obsadené, a teda v novej metodike už neznižujú mieru neobsadenosti. „Miera neobsadenosti zaznamenala najvýraznejší pokles za posledné tri kvartály a aktuálne dosahuje najnižšiu úroveň od začiatku roka 2023,“ ozrejmilo BRF.
Nájomné (prime rent) oproti tretiemu štvrťroku 2025 vzrástlo na 21 eur na m2 na mesiac a jeho ďalší rast sa očakáva aj v roku 2026.
Druhou zásadnou zmenou je nový prístup k hodnoteniu budov so zelenými certifikátmi. „Po novom sú do tejto skupiny zahrnuté výlučne budovy, ktoré disponujú certifikátom reflektujúcim ich reálnu prevádzku,“ vysvetlilo BRF. Podľa aktualizovaných údajov je v Bratislave 691.000 m2 kancelárií s platným certifikátom zelenej alebo trvalo udržateľnej budovy na prevádzku, čiže 40 % z celkového objemu výmery v meste.
V porovnaní s pôvodnou metodológiou došlo k poklesu certifikovaných zelených priestorov o približne 160.000 m2. Zároveň je 200.000 m2 kancelárií na posudzovaní, po úspešnom dosiahnutí certifikácie by sa mohol celkový objem zelených priestorov výrazne zvýšiť.
