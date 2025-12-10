< sekcia Ekonomika
Minulý rok malo v EÚ 33,5 milióna podnikov obrat vo výške 38,7 bilióna
Väčšinu spoločností v podnikateľskej ekonomike EÚ, 99,0 % (33,2 milióna firiem), tvorili mikropodniky a malé podniky zamestnávajúce do 49 ľudí.
Autor TASR
Brusel 10. decembra (TASR) - V roku 2024 mala EÚ 33,5 milióna podnikov, ktoré zamestnávali 164,2 milióna ľudí. Všetky podniky spolu zaznamenali čistý obrat vo výške 38,7 bilióna eur. Na správu Eurostatu, štatistického úradu EÚ, upozornil spravodajca TASR.
Eurostat v správe z 9. decembra upozornil, že hoci veľké podniky (viac ako 249 zamestnaných osôb) predstavovali iba 0,2 % z celkového počtu podnikov v rámci podnikateľskej sféry EÚ (okolo 55.000 podnikov), vygenerovali viac ako polovicu (51,3 %) čistého obratu (19,9 bilióna eur). Veľké podniky vlani zamestnávali 36,3 % pracovnej sily v podnikateľskej ekonomike, čo bolo 59,7 milióna ľudí.
Stredné podniky (od 50 do 249 zamestnancov) predstavovali 0,8 % z celkového počtu podnikov v podnikateľskej ekonomike (251.000 firiem) a 15,2 % jej zamestnanosti (24,9 milióna zamestnancov). Tento druh podnikov zaznamenal približne jednu pätinu (17,2 %) čistého obratu (6,6 bilióna eur).
Väčšinu spoločností v podnikateľskej ekonomike EÚ, 99,0 % (33,2 milióna firiem), tvorili mikropodniky a malé podniky zamestnávajúce do 49 ľudí. Spolu predstavovali takmer polovicu zamestnanosti v podnikovej sfére (48,5 %; 80 miliónov pracovníkov) a vygenerovali čistý obrat 12,2 bilióna eur, čo predstavuje 31,5 % z celkového čistého obratu.
V roku 2024 najvyšší obrat v EÚ zaznamenal sektor služieb - 12,6 bilióna eur (32,6 %), kde bol tiež aj najvyšší počet podnikov (21,2 miliónov; 63,4 % z celkového počtu podnikov). Tento sektor predstavoval viac ako polovicu zamestnanosti v podnikateľskej ekonomike (86,5 milióna, 52,7 %).
Priemysel v roku 2024 vygeneroval 31,7 % z celkového čistého obratu (12,3 bilióna eur). S iba 7,3 % z celkového počtu podnikov (2,5 milióna) zamestnával približne pätinu pracovnej sily v podnikoch (33,6 milióna ľudí; 20,5 % z celkového počtu zamestnaných ľudí).
Obchod predstavoval vlani 29,7 % z celkového obratu (11,5 bilióna eur), ale zamestnával 18,3 % ľudí (30,1 milióna). Tento sektor predstavoval 17,2 % všetkých podnikov (5,8 milióna).
Stavebníctvo v roku 2024 malo v Únii štyri milióny podnikov, čiže 12,1 % z celkového počtu podnikov, ale predstavovalo iba 6,0 % (2,3 bilióna eur) z celkového obratu. Tento sektor zamestnával 14 miliónov ľudí (8,5 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
