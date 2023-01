Minulý rok výroba áut poklesla asi o 5 % na jeden milión automobilov

Bratislava 17. januára (TASR) - Slovenské automobilky v roku 2022 podľa predbežných výsledkov vyrobili približne jeden milión automobilov, čo predstavuje v porovnaní s predošlým rokom pokles o necelých 5 %. Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR. V roku 2023 bude podľa odhadov pokračovať oscilácia výroby na úrovni okolo jedného milióna automobilov.



Slovensko podľa ZAP aj naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidiel. V prepočte na 1000 obyvateľov sa v roku 2022 podľa predbežných výsledkov vyrobilo 184 vozidiel. Podiel tržieb automobilovej výroby na tržbách celkovej priemyselnej výroby Slovenska dosiahol 50,3 %. Automobilový priemysel sa podieľal na celkovom exporte krajiny viac ako 42 percentami. Počet zamestnancov v automobilovom priemysle zaznamenal nárast o viac ako 10.000 zamestnancov, priama zamestnanosť dosiahla úroveň 176.000 pracovníkov, agregovaná 261.000 zamestnancov.



"Vzhľadom na bezprecedentné obdobie, ktoré máme za sebou, môžeme tieto výsledky považovať za mimoriadne uspokojivé, napriek náročným prekážkam zostáva slovenský automobilový priemysel stabilný," zhodnotil prezident ZAP SR Alexander Matušek.



Za týmto úspechom do značnej miery podľa neho stoja aktivity ZAP SR, aj vďaka ktorým sa spomenutú stabilitu podarilo dosiahnuť. "Za najdôležitejší úspech považujeme spustenie nástroja podpory v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit," doplnil.



Medzi podstatné výzvy v roku 2023 bude podľa neho naďalej patriť pokračovanie v zelenej transformácii Slovenska, a to nielen z pohľadu cestnej dopravy, ale aj výroby. Okrem toho bude celá európska ekonomika čeliť rizikám, medzi ktoré bude patriť neistota v oblasti cien a dostupnosti energií, pretrvávajúci nedostatok niektorých dielov, ale aj hroziaca kríza.



Upozornil, že významnou pomocou by bolo zníženie daňovo-odvodového zaťaženia niektorých príspevkov zamestnancom, napríklad za stravovanie, dopravu, ubytovanie alebo 13. a 14. platy. Takýto krok by znamenal viac reálnych peňazí pre ľudí. Tento návrh je dôležitý aj preto, lebo aj v roku 2023 bude naďalej pretrvávať komplikovaná situácia v oblasti pracovnej sily.



"Situácia s dostupnou pracovnou silou stále nie je optimálna. Budeme vyžadovať viaceré zmeny v oblasti migračnej politiky, ktoré nám pomôžu získať do našich výrob dostatok pracovníkov z tretích krajín. Za dôležité považujeme zdôrazniť skutočnosť, že títo zamestnanci sú pre firmy výrazne drahší ako Slováci. Sú však jedinou možnosťou pre zabezpečenie plynulej výroby," dodal prezident ZAP SR.