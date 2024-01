Minulý rok zaplatili Slováci za letenku v priemere 151 eur

Bratislava 26. januára (TASR) - V roku 2023 zaplatili občania Slovenska za letenku v priemere 151,85 eura. Tento rok je priemerná cena letenky na úrovni 170 eur aj s ohľadom na väčší počet mimoeurópskych destinácií bookovaných s predstihom. Informovala o tom spoločnosť Kiwi.com.



V roku 2023 cestovalo s Kiwi.com o 50 % viac slovenských zákazníkov ako v roku predtým. Najobľúbenejšie boli európske krajiny, a to Taliansko, Španielsko a Rakúsko. Najčastejšie kupovaná trasa pritom bola Košice - Praha. Zároveň vo vyhľadávaní narástol počet letov bez špecifikácie destinácie a termínu, pravdepodobne s cieľom nájsť cenovo najvýhodnejšiu ponuku.



Občania Slovenska vycestovali celkovo do 142 krajín a na Slovensko pricestovali návštevníci zo 121 krajín. "Badať, že naši slovenskí zákazníci sú otvorení novým trendom, naplno využívajú našu mobilnú aplikáciu a inovatívne spôsoby vyhľadávania, ktoré im poskytujú veľkú slobodu v cestovaní," uviedla viceprezidentka pre zákaznícku skúsenosť Kiwi.com Eliška Řezníček Dočkalová.



Trend vo vyhľadávaní leteniek prostredníctvom funkcie "kamkoľvek" narástol medziročne o 30 % a obsiahol šesť miliónov vyhľadávaní. Obľúbenejšia bola možnosť cestovať "kedykoľvek", ktorá figurovala vo viac ako 20,3 milióna vyhľadávaniach. Najviac Slovákov vycestovalo do zahraničia deň pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, a to 14. septembra. Obľúbenými dátumami boli aj 5. máj a takisto 29. august.



"Z rezervácií leteniek a vyhľadávaní na rok 2024 možno badať pokračujúci trend stálic medzi destináciami. Najviac Slováci vyhľadávajú a bookujú krajiny ako Španielsko, Veľká Británia, Taliansko, Rakúsko, ale aj exotické Thajsko," priblížila spoločnosť.



Do najobľúbenejšej desiatky destinácií na rok 2024 sa dostali aj Portugalsko, Francúzsko, Spojené arabské emiráty, Česká republika a Turecko. "Vo vyhľadávaniach sa nám po európskych destináciách u Slovákov najčastejšie objavuje Ázia a za ňou nasleduje Severná Amerika. Ďalšie mesiace ukážu, či tento trend pretrvá aj po zvyšok roka," dodala Řezníček Dočkalová.