Minulý rok zatvorilo svoje brány takmer 13.000 britských obchodov

Londýn 22. marca (TASR) - Minulý rok definitívne zatvorilo svoje brány takmer 13.000 obchodov v Spojenom kráľovstve, čo je približne 35 obchodov každý deň. Vyplýva to z údajov poradenskej spoločnosti PwC, ktorá sa zaoberá finančnými službami. To poukazuje na pretrvávajúce tlaky v maloobchodnom sektore v čase zvýšenej inflácie a opatrných výdavkov domácností. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Údaje za minulý rok sú však o niečo nižšie ako v roku 2023. Presnejšie, v roku 2024 bolo v Spojenom kráľovstve zatvorených 12.804 maloobchodných predajní, zatiaľ čo v roku 2023 skončilo 14.801 obchodov. Ale aj počet otvorených nových obchodov bol vlani o niečo nižší ako v roku 2023, pričom sa v Anglicku, Škótsku a Walese otvorilo 9138 nových obchodných priestorov.



"Naše najnovšie informácie o otváraní a zatváraní obchodov naznačujú opatrný optimizmus pre maloobchodný sektor," uviedla Jacqueline Windsorová, vedúca divízie maloobchodu v PwC.



Zelf Hussain, expert na reštrukturalizáciu v PwC, v tejto súvislosti poznamenal, že hoci sa zatváranie obchodov v roku 2024 v porovnaní s predchádzajúcim rokom spomalilo, maloobchodníci budú aj v roku 2025 čeliť významným výzvam. "Zatiaľ čo sa financie domácností zlepšujú, dôvera spotrebiteľov zostáva opatrná," poznamenal.



"Okrem toho, s výrazným zvýšením mzdových nákladov a vyššími firemnými daňami, ktoré vstúpia do platnosti v apríli, ziskové marže zostanú pod tlakom, čo ešte viac zaťaží maloobchodníkov," dodal.