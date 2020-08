Minulý týždeň požiadalo prvýkrát o podporu vyše milión Američanov

Washington 27. augusta (TASR) - Počet prvých žiadateľov o podporu v nezamestnanosti klesol v minulom týždni o takmer 100.000, čím sa priblížil k hranici jedného milióna. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa údajov ministerstva dosiahol počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 22. augusta 1,006 milióna. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje pokles o 98.000 po tom, ako údaje za predchádzajúci týždeň boli revidované mierne smerom nadol z pôvodnej úrovne 1,106 milióna na 1,104 milióna žiadostí.



Napriek poklesu počtu žiadostí požiadalo o podporu v nezamestnanosti stále viac než milión Američanov. Ako uviedla agentúra AP, to znamená, že pandémia nového koronavírusu aj naďalej ohrozuje pracovný trh, napriek tomu, že trh s bývaním, predaj áut a ďalšie segmenty ekonomiky sa z jarného prepadu do veľkej miery zotavili.



Od konca marca, keď sa epidémia nového koronavírusu prejavila v plnej miere, dosahoval počet prvých žiadostí viac než milión každý týždeň s výnimkou jedného. USA tak zaznamenávajú najdlhšie obdobie s takým vysokým počtom žiadateľov o podporu v nezamestnanosti. Pred nástupom pandémie počet týchto žiadateľov nikdy neprekročil hranicu 700.000.



Štvortýždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, dosiahol minulý týždeň 1,068 milióna žiadostí. Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje pokles o 107.250 žiadostí.