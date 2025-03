Minzatuová: Únia zručností chce pripraviť konkurencieschopnú Európu

Brusel 5. marca (TASR) - Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre sociálne práva a zručnosti Roxana Minzatuová v stredu v Bruseli predstavila plán únie zručností. Tá má podporovať rozvoj ľudského kapitálu v krajinách EÚ s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Únie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Päťbodový plán EK chce zaistiť vyššie úrovne základných zručností. Napríklad prostredníctvom pilotného programu na podporu základných zručností. Chce poskytovať dospelým celoživotné príležitosti na pravidelné zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu, chce uľahčiť nábor pracovníkov podnikom v celej EÚ, aj prostredníctvom iniciatívy prenosnosti zručností. Má za cieľ prilákať a udržať zručné a talentované osoby potrebné v európskom hospodárstve aj prostredníctvom akcie "Vyberte si Európu" na prilákanie najlepších talentov z celého sveta.



V neposlednom rade sa plán spolieha na silné základy riadenia, ktoré má zabezpečiť výbor na vysokej úrovni pre európske zručnosti.



Podľa komisárky Minzatuovej nová iniciatíva umožní ľuďom v celej Európe, od detí v škole až po tých, ktorí sú na dôchodku, získať zručnosti, ktoré potrebujú, aby prosperovali. Podporí tiež prenosnosť zručností na celom kontinente prostredníctvom voľného pohybu vedomostí a inovácií.



Budovanie únie zručností sprevádza akčný plán základných zručností a strategický plán vzdelávania STEM (prírodné vedy, technológie, inžinierstvo a matematiku) na zlepšenie zručností v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky, prilákanie viac dievčat a žien do týchto odborov a zvýšenie pripravenosti na prechod na digitálne a zelené technológie.



Komisia si stanovila nové ciele do roku 2030, podľa ktorých podiel nedostatočných výsledkov v oblasti gramotnosti, matematiky, prírodných vied a digitálnych zručností by mal byť nižší ako 15 %, pričom podiel špičkových výkonov v gramotnosti, matematike a prírodných vedách by mal byť aspoň 15 %. EK chce, aby podiel študentov zapísaných v odboroch STEM bol aspoň 45 %, pričom štvrtinu by mali tvoriť ženy.



Pravidelné zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie by malo byť nevyhnutnou súčasťou profesionálneho života ľudí v EÚ. Komisia vypracuje pilotný projekt záruky zručností. Nová schéma ponúkne pracovníkom zapojeným do reštrukturalizačných procesov, alebo ktorým hrozí strata práce, príležitosť ďalej rozvíjať svoju kariéru v inej spoločnosti alebo inom sektore.



Komisia chce potenciál jednotného európskeho trhu odomknúť šírením zručností, a preto sa zjednoduší uznávanie zručností a kvalifikácií v celej EÚ bez ohľadu na to, kde boli získané.



Únia zručností má posilniť schopnosť EÚ pritiahnuť, rozvíjať a udržať si talentovaných ľudí. V tejto súvislosti spustí pilotnú výzvu s názvom "Vyberte si Európu" s rozpočtom vo výške 22,5 milióna eur na prilákanie špičkových talentov z celého sveta ponukou vynikajúcich pracovných podmienok, vedeckej práce a kariérnych vyhliadok.



Po prijatí tejto iniciatívy Európskym parlamentom a Radou EÚ eurokomisia zriadi Rezervný zoznam EÚ pre talentované osoby z krajín mimo EÚ, najmä pre povolania, kde je veľký nedostatok kvalifikovaných osôb. S tým súvisí aj pripravovaná vízová stratégia uľahčujúca príchod do Európy špičkových študentov, vyškolených pracovníkov a výskumníkov.











