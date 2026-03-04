< sekcia Ekonomika
Miran:Fed by mal napriek vojne s Iránom pokračovať v znižovaní sadzieb
Fed by mal tento rok znížiť sadzby štyrikrát, vždy o štvrť percentuálneho bodu, aby sa dostali na približne neutrálnu úroveň, povedal pre Bloomberg TV.
Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Inflácia a ďalšie riziká vyplývajúce z vojenského konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom nemenia nič na tom, že americká centrálna banka (Fed) by tento rok mala pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb, vyhlásil v stredu člen Rady guvernérov Federálneho rezervného systému (Fed) Stephen Miran. Fed by mal tento rok znížiť sadzby štyrikrát, vždy o štvrť percentuálneho bodu, aby sa dostali na približne neutrálnu úroveň, povedal pre Bloomberg TV. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Na rozdiel od roku 2022, keď ruská invázia na Ukrajinu viedla ku globálnemu nárastu cien ropy a iných komodít, čo prispelo k širším cenovým tlakom, je súčasná situácia iná, keďže menová politika je prísna a fiškálna politika menej intenzívna, čo znižuje riziko pretrvávajúcej inflácie, vysvetlil predstaviteľ Fedu. Centrálna banka by zároveň nemala ignorovať viac ako dva roky trendu postupného oslabovania na trhu práce, ktorý „potrebuje podporu zo strany menovej politiky“, zdôraznil Miran.
