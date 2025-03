Rezort investícií a Prešovský kraj podpísali memorandum o spolupráci

Prešov 31. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v pondelok podpísali memorandum o spolupráci. Ako na tlačovej konferencii v Prešove uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý), jeho cieľom je urýchliť čerpanie eurofondov.



„Deklarovali sme, že sa budeme venovať v prvom rade oblastiam, ktoré sú na chvoste Slovenska, pretože práve v týchto oblastiach žijú ľudia, ktorí potrebujú zvýšiť kvalitu svojho života a nesmú odchádzať z týchto regiónov,“ povedal Migaľ.



Predseda PSK Milan Majerský doplnil, že sa dohodli aj na zefektívnení procesov ako na strane ministerstva, tak aj na strane úradu či jednotlivých miest a obcí. „Na konci každého projektu podporovaného eurofondmi je vždy bežný občan, ktorý využíva služby zrealizované v rámci konkrétnych investícií, či už ide o školy, domovy sociálnych služieb, cyklotrasy alebo cesty,“ doplnil.







Okrem podpisu memoranda boli podpísané aj štyri zmluvy týkajúce sa projektov v celom kraji. Ide o projekty v Poprade, obci Holčíkovce, Podolínci a Bardejove. "Dáme maximálny dôraz na to, aby realizácia týchto projektov prebiehala čo najrýchlejšie. Budeme sa pravidelne zaujímať o ich priebeh," dodal minister investícií.



Prezentovali tiež možnosti, ktoré nové vedenie MIRRI navrhuje na zjednodušenie procesov, napríklad, aby starostovia a primátori mohli predkladať projektové zámery s minimálnym množstvom administratívnych krokov. Minister tiež odporúča viac využívať telefonickú komunikáciu namiesto písomnej, čo by malo urýchliť procesy a znížiť potrebu dodatočných otázok a odpovedí, čo by mohlo skrátiť čas potrebný na schválenie projektov, ako príklad uviedol Poľsko.



„Do Prešova sme dnes priviezli odborníkov z ministerstva, ktorí dve hodiny diskutovali o tom, ako zlepšiť procesy a ich zrýchlenie. Dohodli sme sa na ročnom pláne, ktorý nám umožní urýchliť záležitosti, ktoré v minulosti trvali mesiace, skrátiť ich na týždne,“ uviedol štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš.



Témou stretnutia bol aj rozvoj oblasti Domaše, vrátane projektov ako plávajúce mólo a cyklotrasa okolo Domaše. Tieto iniciatívy sú zamerané na zlepšenie turistickej infraštruktúry a podporu vytvárania pracovných miest v regióne. Okrem toho sa hovorilo aj o možnosti rozšírenia kultúrneho a turistického vyžitia v oblasti Slanských vrchov.



Počas pondelkovej návštevy PSK navštívil Migaľ aj okres Vranov nad Topľou, kde vyjadril záujem o podporu projektov, ako je výstavba severného obchvatu Vranova, ktorý by mal zlepšiť dopravnú situáciu v meste. „Viem si predstaviť, že aj napríklad brownfield ako je Bukóza, sa bude revitalizovať a možno aj tam hľadať ďalších investorov, keďže pod ministerstvo investícií spadá aj táto kapitola v istej forme, tak budeme veľmi radi, keď budeme vedieť pomôcť aj tam,“ uviedol Migaľ.