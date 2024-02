MIRRI: Akt o digitálnych službách prinesie výrazné zmeny

Bratislava 20. februára (TASR) - Akt o digitálnych službách má priniesť výrazné zmeny v digitálnom prostredí. Zavádza prísnejšie opatrenia na reguláciu online platforiem a ochranu spotrebiteľov, aby bola zabezpečená vyššia úroveň dôvery verejnosti voči digitálnym službám. Ide o novú legislatívu EÚ, ktorá vstúpila do účinnosti 17. februára 2024, o čom informoval v utorok odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Som presvedčený, že nová legislatíva prinesie pozitívne zmeny, a to zlepšenie dôveryhodnosti týchto služieb, ako aj zvýšenie ochrany používateľov. Online platformy sa stali každodennou súčasťou našich životov a prinášajú nám mnoho výhod, no netreba zabúdať na to, že aj v digitálnom priestore musia platiť jasné pravidlá," uviedol štátny tajomník rezortu Ivan Ivančin.



Aktom sa ustanovuje, že digitálne spoločnosti v EÚ zodpovedajú za obsah na svojich platformách. Rezort dodal, že cieľom je prispieť k budovaniu bezpečného online prostredia, zlepšeniu podmienok poskytovania inovatívnych cezhraničných online služieb, posilneniu postavenia používateľov a ochrane ich základných práv.



Nariadenie takisto ukladá online platformám povinnosť efektívne odstraňovať nelegálny obsah a dezinformácie, čím sa má zvýšiť bezpečnosť online prostredia. "Okrem toho sa budú musieť platformy viac angažovať v boji proti podvodom, čím sa zabezpečí lepšia ochrana spotrebiteľov aj v praxi," objasnil rezort.



Ako uviedol, v jednotlivých členských štátoch aktuálne prebieha proces určenia koordinátorov digitálnych služieb, ktorí budú zodpovední za uplatňovanie tohto nariadenia.