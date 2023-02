MIRRI bude do domácností distribuovať časopis o svojej činnosti

Bratislava 26. februára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude do domácností distribuovať svoj magazín, ktorý by mal informovať najmä o eurofondoch. TASR o tom informovalo MIRRI.



Ministerstvo investícií nechá takto rozposlať domácnostiam krajských miest do pol milióna výtlačkov mesačníka v najviac desiatich vydaniach. Verejné obstarávanie spolu maximálne piatich miliónov kusov periodika má hodnotu približne pol milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.



Z prieskumov verejnej mienky, ktoré ministerstvo investícií zrealizovalo, podľa vlastných slov na základe svojich povinností, vyplynulo, že iba 40 % opýtaných považuje informácie o možnostiach čerpania finančnej pomoci Európskej únie do konkrétnych oblastí života spoločnosti za dostupné a zrozumiteľné.



"Rozhodli sme sa povinnú publicitu eurofondov, vyplývajúcu zo zákona robiť iným spôsobom, s väčším dosahom na občana tak, aby dostal komplexné informácie o eurofondoch a schémach podpory zrozumiteľným spôsobom," uviedol vedúci tlačového oddelenia MIRRI Andrej Ďuríček.



"Informačné noviny Lepšie Slovensko poskytnú ľuďom vo všetkých regiónoch komplexné informácie nielen o eurofondoch, no aj o iných schémach podpory, ktoré riadi naše ministerstvo. V novinách Lepšie Slovensko nájdu aktuálne a užitočné informácie či zaujímavé články o projektoch, ktoré sa zrealizovali, alebo sa realizujú v regiónoch z eurofondov," uzavrel Ďuríček.